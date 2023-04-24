Тина Кароль показала себя в необычном образе – певица удивила публику

Украинская певица Тина Кароль на интервью каналу ТСН. Фото: скриншот с YouTube

Популярная украинская певица, актриса и телеведущая, народная артистка Украины Тина Кароль удивила публику своими новыми фотографиями. Известная артистка показала себя в откровенном виде, сидя на стуле в одном халате.

Соответствующие фотографии певица Тина Кароль разместила на своей странице в Instagram.

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"Силой веры, силой мысли я исцелю себя. Всех прости и всех прими в свое сердце. Я чистый цвет лотоса. Извините, видите, простите. Я мед и ветер. Я водопад и птица, смотри на меня и чувствуй элементы. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Я прощаю тебя за все. Мы — искусство природы", — написала в своем профиле Тина Кароль.

Многочисленные пользователи и поклонники украинской артистки не смогли сдержать слова и начали высказываться под фотографиями Тины Кароль. Люди начали писать разное мнение, оставляя много комментариев под публикацией певицы.

"Тіна Кароль стала не Тіна Кароль. Ну навіщо стільки пластики", "А українською слабо пости писати? До чого тут англійська у української співачки?", "Яка ви жалюгідна!! тільки завдяки Коломойському ви хоч щось означає коли прибрали Лободу і Лорак а так ви коротконога бездар…. на кістках кар'єри не зробиш", "Ви помолоділи на 15 років виглядаєте так як тоді у кліпі "Пупсік"))", — высказались пользователи сети под фотографиями Тины Кароль.

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: Instagram

Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль выпустила патриотическую коллекцию одежды.

Ранее мы рассказывали, что певица Тина Кароль поделилась секретом сброса лишнего веса.

Также мы сообщали о том, что фонд Тины Кароль передал Украине генераторы из Японии.