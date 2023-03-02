Тіна Кароль та інші зірки на премії Billboard — фото

Тіна Кароль завітала на премію видання Billboard у Лос-Анджелесі: хто переміг
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія Billboard Women in Music, на якій традиційно відзначають заслуги жінок у музичній індустрії. Гостями урочистого заходу стали чимало світових знаменитостей. Церемонію відвідала і Тіна Кароль, яка зараз перебуває у США.
Про це у соцмережах повідомили фан-спільноти української співачки.
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Деталі
Артистка Лада Дель Рей отримала нагороду Visionary Award, співачку Кім Петрас вшанували в номінації Chartbreaker Award, а корейський жіночий гурт Twice отримав статуетку Breakthrough Award.
Співачка Олівія Родріґо з’явилась на премії в одязі від бренду Chloe: коричневому топі з відкритими плечима та світлих штанах із принтом. Німецька супермодель Гайді Клум прийшла на церемонію у жовтій сукні з глибоким декольте та розрізом. Свій образ вона доповнила білим пальто.
Українська співачка на Billboard Women in Music з’явилась у червоній сукні до підлоги. У соцмережах Кароль поки що ніяк не прокоментувала свій візит на зіркову подію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Лос-Анджелесі відбулася 29-та церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США. Абсолютним тріумфатором став фільм Ден Квана та Деніела Шайнерта "Все завжди і водночас".
Фото: Reuters