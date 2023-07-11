На концерті Арбеніної відвідувачі вигукували "Слава Україні!": як їх покарали

Діана Арбеніна. Фото: Іnstagram

За гасло "Слава Україні" на концерті Діани Арбеніної покарали двох відвідувачів. Обвинуватили у дискредитації російської армії та виписали чималі штрафи.

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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Покарання за гасло "Слава Україні"

Російські ЗМІ повідомляють, що 8 липня під час концерту Арбеніної та гурту "Нічні снайпери" на стадіоні "Відкриття банк Арена" двоє відвідувачів начебто "скандували націоналістичні українські гасла".

Під час виконання пісні "Ти дарувала мені троянди" Арбеніна спустилася до глядачів, щоб прийняти від них квіти. Один із відвідувачів подарував їй лілії зі словами "Слава Україні!".

Відвідувачів концерту затримали вже на виході. Обвинуватили у дискредитації армії та оштрафували. Обом призначили штраф — по 30 тисяч рублів кожному.

Нагадаємо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав благодійний концерт в Одесі. Музикант вразив сумою, яку вдалося зібрати на підтримку ЗСУ, — 2 мільйони гривень.

Святослав подякував усім причетним до заходу та українським воїнам, адже, за словами артиста, саме завдяки їм існує можливість проводити такі концерти.