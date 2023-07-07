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Святослав Вакарчук приголомшив сумою, зібраною на благодійному концерті для ЗСУ

7 липня 2023 19:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Святослав Вакарчук приголомшив сумою, зібраною на благодійному концерті для ЗСУ
Співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав благодійний концерт в Одесі. Музикант вразив сумою, яку вдалося зібрати на підтримку ЗСУ.

Про це Вакарчук розповів у своєму Instagram.

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Зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ

Святослав подякував всім причетним до заходу та українським воїнам, адже, за словами артиста, саме завдяки їм, існує можливість проводити сьогодні такі концерти. Також музикант розповів, скільки вдалося зібрати коштів під час заходу.

"2 000 000 грн загальна сума збору з мого благодійного концерту в Одесі 5 липня 2023 року. З яких: 1 511 747 — кошти з концерту. 210 500 - аукціон. 277 000 — від себе особисто додаю. Зібрані кошти підуть на потреби 28-ї та 35-ї одеських бригад ЗСУ", — написав Вакарчук.

 

Раніше Святослав Вакарчук приїхав у Донецьку область. Музикант заспівав для військових та показав руйнування, які зазнало одне з сіл через російську агресію.

Нагадаємо, музикант та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга після скандалу зі Світланою Лободою у Харкові розповів, чому українці не готові сприймати артистів, які співпрацювали з Росією та виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" виступив з аншлаговими концертами у столиці. Музиканти зіграли свої відомі хіти та зібрали чималу суму для української армії.

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