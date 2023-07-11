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На концерте Арбениной посетители восклицали "Слава Украине!": как их наказали

11 июля 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На концерте Арбениной посетители восклицали "Слава Украине!": как их наказали
Диана Арбенина. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За лозунг "Слава Украине" на концерте Дианы Арбениной наказали двух посетителей. Обвинили в дискредитации российской армии и выписали немалые штрафы.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

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Наказание за лозунг "Слава Украине"

Российские СМИ сообщают, что 8 июля во время концерта Арбениной и группы "Ночные снайперы" на стадионе "Открытие банк Арена" двое посетителей якобы "скандировали националистические украинские лозунги".

Во время исполнения песни "Ты дарила мне розы" Арбенина спустилась к зрителям, чтобы принять от них цветы. Один из посетителей подарил ей лилии со словами "Слава Украине!"

Посетителей концерта задержали на выходе. Обвинили в дискредитации армии и оштрафовали. Обоим назначили штраф — по 30 тысяч рублей каждому.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ, — 2 миллиона гривен.

Святослав поблагодарил всех причастных к мероприятию и украинских воинов, ведь, по словам артиста, именно благодаря им существует возможность проводить такие концерты.

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