На концерте Арбениной посетители восклицали "Слава Украине!": как их наказали

Диана Арбенина. Фото: Instagram

За лозунг "Слава Украине" на концерте Дианы Арбениной наказали двух посетителей. Обвинили в дискредитации российской армии и выписали немалые штрафы.

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

Читайте также:

Наказание за лозунг "Слава Украине"

Российские СМИ сообщают, что 8 июля во время концерта Арбениной и группы "Ночные снайперы" на стадионе "Открытие банк Арена" двое посетителей якобы "скандировали националистические украинские лозунги".

Во время исполнения песни "Ты дарила мне розы" Арбенина спустилась к зрителям, чтобы принять от них цветы. Один из посетителей подарил ей лилии со словами "Слава Украине!"

Посетителей концерта задержали на выходе. Обвинили в дискредитации армии и оштрафовали. Обоим назначили штраф — по 30 тысяч рублей каждому.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Одессе. Музыкант поразил суммой, которую удалось собрать в поддержку ВСУ, — 2 миллиона гривен.

Святослав поблагодарил всех причастных к мероприятию и украинских воинов, ведь, по словам артиста, именно благодаря им существует возможность проводить такие концерты.