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На концерте Джастина Бибера фанаты освистали его жену Хэйли

8 марта 2023 20:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Джастин Бибер с женой
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На фестивале Rolling Loud в Калифорнии певец Джастин Бибер вместе с Доном Толивером выступил на сцене и получил аплодисменты от толпы. Однако после выступления толпа начала скандировать "f*** Hailey", предположительно в связи с недавней враждой между женой Бибера и его бывшей девушкой Селеной Гомес.

Об этом пишет Newsweek.

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Певец проигнорировал кричалки и ушел со сцены, болтая с Толивером. Видео этого инцидента было размещено в TikTok, и пользователи разделились в комментариях, некоторые считают, что такое поведение толпы было неуместным, а другие видят забавную сторону этого происшествия. Однако один из фанатов отметил, что это не вина Бибера и пусть он наслаждается ночью.

Примечательно, что отношения между нынешней женой Бибера Хейли и бывшей девушкой Селеной Гомез очень обострились. Началом конфликта называют неудачную шутку Хейли под одним из постов Селены Гомез.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Джастина Бибера и других знаменитостей обвинили в мошенничестве на 5 млн долларов. Также мы писали, что эпатажный американский рэпер Lil Nas X нарушил условия аренды дома: от него требуют миллион долларов.

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