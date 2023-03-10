На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали
На стриминговой платформе Netflix покажут украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" о Евгении Клопотенко. Он был представлен еще в 2020 году.
Об этом рассказал повар Евгений Клопотенко в Facebook.
-
Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане
-
За солнце придется заплатить: что изменится в погоде на выходных — синоптик
-
Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны
-
"Новая почта" ввела новый сервис: теперь можно управлять курьером
-
Норвегия совместно с США передаст Украине две системы ПВО NASAMS
-
Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте
-
Подоляк заявил, что имя расстрелянного россиянами украинского военного почти установлено
-
Секреты счастья от медицинских специалистов: рекомендации для каждого
-
Харьковские ученые нашли остатки сверхновой звезды
-
Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис
Подробности
"Борщ. Секретный ингредиент" будет доступен на Netflix с 30 марта.
"– Алло, Netflix, есть классный документальный фильм о борще. Покажешь?
— Будет с 30 марта", — написал Клопотенко.
В фильме украинский повар путешествует по разным областям страны и исследует самое популярное блюдо — борщ.
К созданию фильма присоединились журналистка Наталья Якимович, режиссер Дмитрий Кочнев, оператор-постановщик Евгений Сахно и редактор Юлия Козыряцкая.
Впервые фильм "Борщ. Секретный ингредиент" показали на телевидении при поддержке фонда USAID.
Напомним, стриминговая платформа Netflix подготовила множество сюрпризов для поклонников некоторых сериалов и фильмов. Так, например, уже в этом году состоится премьера спиноффа испанского триллера "Бумажный дом".
Также мы писали, что Netflix опубликовала первый трейлер спин-оффа сериала "Бриджертоны" под названием "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", а также объявила дату премьеры.
Добавим, в прошлом году телеканалы, продакшены, стриминговые платформы, киностудии выпустили немало новых сериалов. Также продюсеры порадовали поклонников уже существующих шоу новыми сезонами. Издание Forbes опубликовало показатели просмотров сериалов и назвало самый популярный.