На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

Евгений Клопотенко

На стриминговой платформе Netflix покажут украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" о Евгении Клопотенко. Он был представлен еще в 2020 году.

Об этом рассказал повар Евгений Клопотенко в Facebook.

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"Борщ. Секретный ингредиент" будет доступен на Netflix с 30 марта.

"– Алло, Netflix, есть классный документальный фильм о борще. Покажешь?

— Будет с 30 марта", — написал Клопотенко.

В фильме украинский повар путешествует по разным областям страны и исследует самое популярное блюдо — борщ.

К созданию фильма присоединились журналистка Наталья Якимович, режиссер Дмитрий Кочнев, оператор-постановщик Евгений Сахно и редактор Юлия Козыряцкая.

Впервые фильм "Борщ. Секретный ингредиент" показали на телевидении при поддержке фонда USAID.

Напомним, стриминговая платформа Netflix подготовила множество сюрпризов для поклонников некоторых сериалов и фильмов. Так, например, уже в этом году состоится премьера спиноффа испанского триллера "Бумажный дом".

Также мы писали, что Netflix опубликовала первый трейлер спин-оффа сериала "Бриджертоны" под названием "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", а также объявила дату премьеры.

Добавим, в прошлом году телеканалы, продакшены, стриминговые платформы, киностудии выпустили немало новых сериалов. Также продюсеры порадовали поклонников уже существующих шоу новыми сезонами. Издание Forbes опубликовало показатели просмотров сериалов и назвало самый популярный.