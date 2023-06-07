На Нікі Мінаж та її стиліста подали до суду

Реперка Нікі Мінаж. Фото: Google

Стиліст американської реперки Нікі Мінаж потрапив у неприємну ситуацію. Один із ювелірних магазинів вимагає від нього десятки тисяч доларів за зіпсовані прикраси, які носила музична зірка.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці

Стиліст Нікі Бретт Алан Нельсон підписав контракт з ювелірним магазином Roseark, згідно з яким той погодився позичити співачці прикраси для публічних виступів.

Власники магазину стверджують: договір передбачав, що Бретт має повернути коштовність протягом тижня та оплатити будь-які збитки, які могли бути завдані ювелірним виробам під його наглядом.

У документах Roseark стверджується, що стиліст Нікі не зміг повернути 66 ювелірних прикрас до узгодженого терміну. А коли Бретт нарешті віддав їх, були пошкодженими сережки та каблучка.

Стиліст Нікі Мінаж. Фото: TMZ

Оточення Нікі Мінаж заявляє, що все було повернуто вчасно, як і було обіцяно. І лише після того, як предмети деякий час були у ювеліра, магазин поскаржився на відсутність каменю в каблучці.

Власники ювелірного магазину стверджують, що надіслали Бретту рахунки за збитки, які становлять 26239 доларів плюс відсотки. Співробітники Roseark стверджують, що вони не отримали гроші, попри неодноразові спроби стягнути кошти.

Нікі Мінаж, яка не мала прямого контакту з ювелірами, захищатиме свою репутацію в суді.

"Цей позов виглядає не більш ніж звичайний страховий позов ювеліра. Призначений для створення реклами для себе та отримання платежу, на який він не має права. Ми рішуче захищатимемо позов", — заявив адвокат Нікі Джордан Сієв.

Ювелірний магазин, який судиться зі стилістом Нікі Мінаж. Фото: TMZ

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