Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow На Нікі Мінаж та її стиліста подали до суду arrow

На Нікі Мінаж та її стиліста подали до суду

7 червня 2023 11:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На Нікі Мінаж та її стиліста подали до суду
Реперка Нікі Мінаж. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стиліст американської реперки Нікі Мінаж потрапив у неприємну ситуацію. Один із ювелірних магазинів вимагає від нього десятки тисяч доларів за зіпсовані прикраси, які носила музична зірка.

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Подробиці 

Стиліст Нікі Бретт Алан Нельсон підписав контракт з ювелірним магазином Roseark, згідно з яким той погодився позичити співачці прикраси для публічних виступів.

Власники магазину стверджують: договір передбачав, що Бретт має повернути коштовність протягом тижня та оплатити будь-які збитки, які могли бути завдані ювелірним виробам під його наглядом.

У документах Roseark стверджується, що стиліст Нікі не зміг повернути 66 ювелірних прикрас до узгодженого терміну. А коли Бретт нарешті віддав їх, були пошкодженими сережки та каблучка.

Стиліст Нікі Мінаж. Фото: TMZ

Оточення Нікі Мінаж заявляє, що все було повернуто вчасно, як і було обіцяно. І лише після того, як предмети деякий час були у ювеліра, магазин поскаржився на відсутність каменю в каблучці.

Власники ювелірного магазину стверджують, що надіслали Бретту рахунки за збитки, які становлять 26239 доларів плюс відсотки. Співробітники Roseark стверджують, що вони не отримали гроші, попри неодноразові спроби стягнути кошти.

Нікі Мінаж, яка не мала прямого контакту з ювелірами, захищатиме свою репутацію в суді.

"Цей позов виглядає не більш ніж звичайний страховий позов ювеліра. Призначений для створення реклами для себе та отримання платежу, на який він не має права. Ми рішуче захищатимемо позов", — заявив адвокат Нікі Джордан Сієв.

Ювелірний магазин, який судиться зі стилістом Нікі Мінаж. Фото: TMZ

Нагадаємо, раніше ми писали, що засуджена російська шахрайка Анна Делві, про яку Netflix зняв серіал, не заплатила адвокату. Також ми розповідали, що принц Гаррі планує продати права на екранізацію своїх скандальних мемуарів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB