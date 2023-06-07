Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow На Ники Минаж и ее стилиста подали в суд arrow

На Ники Минаж и ее стилиста подали в суд

7 июня 2023 11:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На Ники Минаж и ее стилиста подали в суд
Рэперша Ники Минаж. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стилист американской рэперши Ники Минаж попал в неприятную ситуацию. Один из ювелирных магазинов требует от него десятки тысяч долларов за испорченные украшения, которые носила музыкальная звезда.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Подробности

Стилист Ники Бретт Алан Нельсон подписал контракт с ювелирным магазином Roseark, согласно которому тот согласился одолжить певице украшения для публичных выступлений.

Владельцы магазина утверждают: договор предусматривал, что Бретт должен вернуть драгоценность в течение недели и оплатить любой ущерб, который мог быть нанесен ювелирным изделиям под его наблюдением.

В документах Roseark утверждается, что стилист Ники не смог вернуть 66 ювелирных украшений в согласованный срок. А когда Бретт наконец отдал их, были поврежденными серьги и кольца.

Стилист Ники Минаж. Фото: TMZ

Окружение Ники Минаж заявляет, что все было возвращено вовремя, как было обещано. И только после того, как предметы некоторое время были у ювелира, магазин пожаловался на отсутствие камня в кольце.

Владельцы ювелирного магазина утверждают, что прислали Бретту счета за убытки, составляющие 26 239 долларов плюс проценты. Сотрудники Roseark утверждают, что они не получили деньги, несмотря на неоднократные попытки взыскать деньги.

Ники Минаж, не имевшая прямого контакта с ювелирами, будет защищать свою репутацию в суде.

"Этот иск выглядит не более чем обычным страховым иском ювелира. Предназначен для создания рекламы для себя и получения платежа, на который он не имеет права. Мы будем решительно защищать иск", заявил адвокат Ники, Джордан Сиев.

Ювелирный магазин, судящийся со стилистом Ники Минаж. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, что осужденная российская мошенница Анна Делви, о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату. Также мы рассказывали, что принц Гарри намерен продать права на экранизацию своих скандальных мемуаров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас