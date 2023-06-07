На Ники Минаж и ее стилиста подали в суд

Рэперша Ники Минаж. Фото: Google

Стилист американской рэперши Ники Минаж попал в неприятную ситуацию. Один из ювелирных магазинов требует от него десятки тысяч долларов за испорченные украшения, которые носила музыкальная звезда.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Подробности

Стилист Ники Бретт Алан Нельсон подписал контракт с ювелирным магазином Roseark, согласно которому тот согласился одолжить певице украшения для публичных выступлений.

Владельцы магазина утверждают: договор предусматривал, что Бретт должен вернуть драгоценность в течение недели и оплатить любой ущерб, который мог быть нанесен ювелирным изделиям под его наблюдением.

В документах Roseark утверждается, что стилист Ники не смог вернуть 66 ювелирных украшений в согласованный срок. А когда Бретт наконец отдал их, были поврежденными серьги и кольца.

Стилист Ники Минаж. Фото: TMZ

Окружение Ники Минаж заявляет, что все было возвращено вовремя, как было обещано. И только после того, как предметы некоторое время были у ювелира, магазин пожаловался на отсутствие камня в кольце.

Владельцы ювелирного магазина утверждают, что прислали Бретту счета за убытки, составляющие 26 239 долларов плюс проценты. Сотрудники Roseark утверждают, что они не получили деньги, несмотря на неоднократные попытки взыскать деньги.

Ники Минаж, не имевшая прямого контакта с ювелирами, будет защищать свою репутацию в суде.

"Этот иск выглядит не более чем обычным страховым иском ювелира. Предназначен для создания рекламы для себя и получения платежа, на который он не имеет права. Мы будем решительно защищать иск", — заявил адвокат Ники, Джордан Сиев.

Ювелирный магазин, судящийся со стилистом Ники Минаж. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, что осужденная российская мошенница Анна Делви, о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату. Также мы рассказывали, что принц Гарри намерен продать права на экранизацию своих скандальных мемуаров.