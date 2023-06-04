Принц Гаррі планує продати права на екранізацію своїх скандальних мемуарів
Скандальні мемуари "Запасний" принца Гаррі, які вийшли в січні цього року, зіпсували й так не дуже гарні стосунки з королівською родиною. Попри те, що книга принесла молодшому сину Чарльза III мільйони доларів, він вирішив отримати максимум вигоди для себе та родини.
Про це повідомляє видання Marie Claire.
Мільйони доларів для принца
Принц Гаррі та його дружина, колишня голлівудська акторка Меган Маркл, вирішили, що було б непогано, аби мемуари герцога Сассекського лягли в основу високобюджетного фільму. Про це британським таблоїдам повідомило джерело, близьке до зіркового подружжя.
Якій саме кінокомпанії продадуть права Гаррі та Меган поки що невідомо. Втім, великі шанси є у стрімінгової платформи Netflix. Подружжя давно співпрацює з цією компанією. Так, наприклад, минулого року на платформі вийшов документальний серіал про герцогів Сассекських, в якому вони розповіли чимало цікавих фактів про своє життя в Лондоні. За словами джерела видання, принц Гаррі запросить в кінопродюсерів кругленьку суму.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі програв суд у важливій справі щодо безпеки його родини. Також ми писали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.