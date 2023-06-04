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Принц Гаррі планує продати права на екранізацію своїх скандальних мемуарів

4 червня 2023 10:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принц Гаррі планує продати права на екранізацію своїх скандальних мемуарів
Мемуари "Запасний" принца Гаррі. Фото: Instagram/libreriavittoriogiovannacci
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Скандальні мемуари "Запасний" принца Гаррі, які вийшли в січні цього року, зіпсували й так не дуже гарні стосунки з королівською родиною. Попри те, що книга принесла молодшому сину Чарльза III мільйони доларів, він вирішив отримати максимум вигоди для себе та родини. 

Про це повідомляє видання Marie Claire.

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Принц Гаррі та його дружина, колишня голлівудська акторка Меган Маркл, вирішили, що було б непогано, аби мемуари герцога Сассекського лягли в основу високобюджетного фільму. Про це британським таблоїдам повідомило джерело, близьке до зіркового подружжя. 

Якій саме кінокомпанії продадуть права Гаррі та Меган поки що невідомо. Втім, великі шанси є у стрімінгової платформи Netflix. Подружжя давно співпрацює з цією компанією. Так, наприклад, минулого року на платформі вийшов документальний серіал про герцогів Сассекських, в якому вони розповіли чимало цікавих фактів про своє життя в Лондоні. За словами джерела видання, принц Гаррі запросить в кінопродюсерів кругленьку суму. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі програв суд у важливій справі щодо безпеки його родини. Також ми писали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл.

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