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На Спартака Субботу завели кримінальну справу: подробиці

28 вересня 2023 18:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Спартака Субботу завели кримінальну справу: подробиці
Спартак Суббота. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Шевченківське поліцейське управління ГУНП в Києві проводить досудове розслідування щодо факту підроблених дипломів відомого українського блогера Спартака Субботи. Запит до правоохоронців надала держустанова.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на Міністерство  освіти і науки України. 

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Блогер має серйозні проблеми

В пресслужбі повідомили, що слідчі розслідують факт використання Спартаком документів про освіту, виданих на його ім’я. За їхнім повідомленням, дипломи блогера — підроблені.

Відзначимо, що провадження відкрили ще в квітні. За ознаками вчинення правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ, покарання являє собою штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі терміном до двох років.

Передумови скандалу


У квітні психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний опублікував розслідування, в якому ставить під сумнів цілу низку фактів про Субботу. За його даними, майже п'ять років Суббота позиціював себе як кандидат психологічних наук, не маючи цього ступеня, а також працював в Інституті когнітивного моделювання, який пов'язують із проросійською ОПЗЖ. Блогер заперечив, що брехав про свою освіту, і заявив, що звинувачення оскаржуватиме в суді. 

Нагадаємо, що нещодавно Спартак Суббота заявив про наміри запатентувати проєкт "Подкаст-терапія". А перед цим стало відомо, що з блогером припинило співпрацю видавництво "Віхола", яке видало книгу самопроголошеного психолога.

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