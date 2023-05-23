Скандальний Спартак Суббота намагається запатентувати "Подкаст-терапію"
Скандальний блогер-психолог Спартак Суббота подав заяву на патентування торговельної марки "Подкаст-терапія" та двох логотипів. Раніше актор Євген Янович, який вів з одіозним блогером подкаст, заявив про закриття YouTube-проєкту.
Відповідні заявки на патентування з’явилася на ресурсі Державної системи правової охорони інтелектуальної власності у квітні 2023 року.
Що відомо про Спартака Субботу
У квітні психотерапевт Ілля Полудьонний оприлюднив розслідування, у якому йдеться, що блогер-психотерапевт Спартак Суббота — шахрай. Він підробив документи та брехав про свою освіту і ступінь.
Незабаром після скандального розслідування про "психотерапевта" Спартака Субботу актор Євген Янович заявив про закриття YouTube-проєкту "Подкаст терапія". Суббота був з Яновичем співавтором заходів. Проте сам Субота оголосив, що попри звинувачення у шахрайстві він планує продовжувати вести YouTube-проєкт "Подкаст-терапія"
"Цього разу хочу дещо змінити формат…. Нагадую, що подкаст — це не інтерв'ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології", — написав Спартак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українське видавництво "Віхола" припинило співпрацю зі Спартаком Субботою.