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Скандальний Спартак Суббота намагається запатентувати "Подкаст-терапію"

23 травня 2023 21:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скандальний Спартак Суббота намагається запатентувати "Подкаст-терапію"
Блогер-психолог Спартак Суббота. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Скандальний блогер-психолог Спартак Суббота подав заяву на патентування торговельної марки "Подкаст-терапія" та двох логотипів. Раніше актор Євген Янович, який вів з одіозним блогером подкаст, заявив про закриття YouTube-проєкту.

Відповідні заявки на патентування з’явилася на ресурсі Державної системи правової охорони інтелектуальної власності у квітні 2023 року.

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Заявки на патентування від Спартака Субботи. Фото: скріншот

Що відомо про Спартака Субботу

У квітні психотерапевт Ілля Полудьонний оприлюднив розслідування, у якому йдеться, що блогер-психотерапевт Спартак Суббота — шахрай. Він підробив документи та брехав про свою освіту і ступінь.

Незабаром після скандального розслідування про "психотерапевта" Спартака Субботу актор Євген Янович заявив про закриття YouTube-проєкту "Подкаст терапія". Суббота був з Яновичем співавтором заходів. Проте сам Субота оголосив, що попри звинувачення у шахрайстві він планує продовжувати вести YouTube-проєкт "Подкаст-терапія"

"Цього разу хочу дещо змінити формат…. Нагадую, що подкаст — це не інтерв'ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології", — написав Спартак. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українське видавництво "Віхола" припинило співпрацю зі Спартаком Субботою.

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