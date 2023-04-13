"Віхола" більше не працює зі Спартаком Субботою: ведучий обіцяє спростування скандалу

Директор інституту доказової психотерапії, блогер, психолог Спартак Суббота. Фото: instagram.com/spartaksubbota

Українське видавництво "Віхола" припиняє роботу зі Спартаком Субботою. Воно видало першу книгу блогера, який нещодавно втрапив у скандал.

Про це повідомляє видавництво "Віхола".

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У видавництві розповіли, що тираж книги Субботи "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому" кілька разів додруковували через високий попит.

"Друзі, ми прийняли рішення не продовжувати співпрацю зі Спартаком Субботою. Ми не додруковуватимемо нові тиражі книжки "Припини це", а також не будемо видавати нову книжку автора", — йдеться у повідомленні.

Книга "Припини це" Спартака Субботи. Фото: видавництво "Віхола"

Своєю чергою Суббота пообіцяв опублікувати спростування резонансного розслідування на нього. За його словами, він буде "будувати позиції захисту" поступово, у вільний від роботи час.

"Вчора провів плідну зустріч з адвокатами, потім працював у звичному режимі, а щойно прийшов з тренування і включаюся в процес свого захисту. Так, саме захисту. Тому, що коли на тебе нападають, ти маєш захищатися", — написав Суббота у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що немає нічого нового у тому, що відбувається. Спартак буде боротися за свою репутацію до кінця.

"Крок за кроком я буду публікувати у своєму Telegram ґрунтовні руйнування вигаданих звинувачень. Коли істина буде доведена, в близькому колі залишаться тільки ті, хто був поруч в ці дні. Хто святий — хай перший жбурне камінюку. Але часто виявляється, хто жбурляє каміння – далекий від святості. Всім дякую, чекайте на наступні новини", — додав він.

Нагадаємо, мережу сколихнуло розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо блогера, психолога Спартака (Олександра) Субботи. Понад пів року проти зірки Tik Tok збирали докази.