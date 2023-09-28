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На Спартака Субботу завели уголовное дело: подробности

28 сентября 2023 18:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На Спартака Субботу завели уголовное дело: подробности
Спартак Суббота. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Шевченковское полицейское управление ГУНП в Киеве проводит досудебное расследование по факту поддельных дипломов известного украинского блоггера Спартака Субботы. Запрос правоохранителям предоставило госучреждение.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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В пресс-службе сообщили, что следователи расследуют факт использования Спартаком документов об образовании, выданных на его имя. По их сообщению, дипломы блогера поддельные.

Отметим, что производство было открыто еще в апреле. По признакам совершения правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ, наказание представляет собой штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Предпосылки скандала


В апреле психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный опубликовал расследование, в котором подвергает сомнению целый ряд фактов о Субботе. По его данным, почти пять лет Суббота позиционировал себя как кандидат психологических наук, не имея этой степени, а также работал в Институте когнитивного моделирования, связываемого с пророссийской партией ОПЗЖ. Блогер возразил, что лгал о своем образовании, и заявил, что обвинение обжалует в суде.

Напомним, что недавно Спартак Суббота заявил о намерениях запатентовать проект "Подкаст-терапия". А перед этим стало известно, что с блоггером прекратило сотрудничество издательство "Віхола", которое издало книгу самопровозглашенного психолога.

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