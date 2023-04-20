На світський благодійний захід в Києві завітав Національний реєстр рекордів України: фотозвіт

Акторка Ольга Сумська та шоумен Андрій Джеджула на FENIX CHARITY. Фото: організатори події

В одному з елітних київських готелів пройшов всеукраїнський благодійний захід FENIX CHARITY. Участь в ньому взяли відомі українські зірки. Також завітали й представники Національного реєстру рекордів України.

Новини.LIVE розкаже, як цей світській вечір вписав себе в історію нашої країни.

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Благодійний вечір розпочалася з встановлення рекорду, який зафіксували представники Національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов та Лана Вєтрова. Було встановлено рекорд України в номінації "Наймасовіше виконання дитячим хором пісні про мир в Україні".

Співачка Наталія Валевська в ексклюзивному золотому платті з крилами в образі Фенікса разом зі 120 дітьми виконали пісню "Мир над Україною".

Співачка Наталія Валевська з дітьми на FENIX CHARITY. Фото: організатори події

Встановлення національного рекорду України на FENIX CHARITY. Фото: організатори події

Також на сцені благодійний вечір підтримали Ірина Федишин, TAYANNA, ALEKSEEV, Наталія Валевська, Diana Gloster, Михайло Грицкан, Alena Omargalieva, SANSA, Люся Кава, DJ STARKOV, ULIANA ROYCE, Сергій Мироненко та інші знаменитості. Ведучими благодійного вечора стали акторка Ольга Сумська та шоумен Андрій Джеджула.

Співачка Ірина Федишин на FENIX CHARITY. Фото: організатори події

Співак ALEKSEEV на FENIX CHARITY. Фото: організатори події

Співачка Люся Кава на FENIX CHARITY. Фото: організатори події

На що збирали гроші

Зірки та гості благодійної події зібрались заради реалізації спільної цілі — збору коштів на обладнання для дитячої лікарні № 5 міста Харкова, де отримують медичну допомогу 180 дітей з фізичними та психологічними вадами внаслідок війни та діти сироти.

Гроші, зібрані на благодійному аукціоні будуть передані цій лікарні. Перш за все, допомога буде спрямована на закупівлю необхідного медичного обладнання для тяжкохворих дітей.

Благодійний аукціон на заході FENIX CHARITY. Фото: організатори події

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ірина Федишин виступила перед захисниками під Бахмутом. Також ми розповідали, що володар "Ґреммі", який знайомий з Президентом України Володимиром Зеленським, заспівав "Червону руту" в центрі Києва.