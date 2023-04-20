Светское благотворительное мероприятие в Киеве посетил Национальный реестр рекордов Украины: фото
В одном из элитных киевских гостиниц прошло всеукраинское благотворительное мероприятие FENIX CHARITY. Участие в нем приняли известные украинские звезды. Также посетили представители Национального реестра рекордов Украины.
Новини.LIVE расскажет, как этот светский вечер вписал себя в историю нашей страны.
Рекорд и звездные гости
Благотворительный вечер началась с установления рекорда, который зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины Валентин Щербачев и Лана Ветрова. Был установлен рекорд Украины в номинации "Самое массовое исполнение детским хором песни о мире в Украине".
Певица Наталья Валевская в эксклюзивном золотом платье с крыльями в образе Феникса вместе со 120 детьми исполнили песню "Мир над Україною".
Также на сцене благотворительный вечер поддержали Ирина Федишин, TAYANNA, ALEKSEEV, Наталья Валевская, Diana Gloster, Михаил Грицкан, Alena Omargalieva, SANSA, Люся Кофе, DJ STARKOV, ULIANA ROYCE, Сергей Мироненко и другие знаменитости. Ведущими благотворительного вечера стали актриса Ольга Сумская и шоумен Андрей Джеджула.
На что собирали деньги
Звезды и гости благотворительного события собрались для реализации общей цели — сбора средств на оборудование для детской больницы № 5 города Харькова, где получают медицинскую помощь 180 детей с физическими и психологическими недостатками в результате войны и дети сироты.
Деньги, собранные на благотворительном аукционе, будут переданы этой больнице. Прежде всего, помощь будет направлена на закупку необходимого медицинского оборудования для тяжелобольных детей.
Напомним, ранее мы писали, что Ирина Федишин выступила перед защитниками под Бахмутом. Также мы рассказывали, что обладатель "Грэмми", который знаком с Президентом Украины Владимиром Зеленским, спел "Червону руту" в центре Киева.