Светское благотворительное мероприятие в Киеве посетил Национальный реестр рекордов Украины: фото

Актриса Ольга Сумская и шоумен Андрей Джеджула на FENIX CHARITY. Фото: организаторы события

В одном из элитных киевских гостиниц прошло всеукраинское благотворительное мероприятие FENIX CHARITY. Участие в нем приняли известные украинские звезды. Также посетили представители Национального реестра рекордов Украины.

Новини.LIVE расскажет, как этот светский вечер вписал себя в историю нашей страны.

Читайте также:

Рекорд и звездные гости

Благотворительный вечер началась с установления рекорда, который зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины Валентин Щербачев и Лана Ветрова. Был установлен рекорд Украины в номинации "Самое массовое исполнение детским хором песни о мире в Украине".

Певица Наталья Валевская в эксклюзивном золотом платье с крыльями в образе Феникса вместе со 120 детьми исполнили песню "Мир над Україною".

Певица Наталья Валевская с детьми на FENIX CHARITY. Фото: организаторы события

Установление национального рекорда Украины на FENIX CHARITY. Фото: организаторы события

Также на сцене благотворительный вечер поддержали Ирина Федишин, TAYANNA, ALEKSEEV, Наталья Валевская, Diana Gloster, Михаил Грицкан, Alena Omargalieva, SANSA, Люся Кофе, DJ STARKOV, ULIANA ROYCE, Сергей Мироненко и другие знаменитости. Ведущими благотворительного вечера стали актриса Ольга Сумская и шоумен Андрей Джеджула.

Певица Ирина Федишин в FENIX CHARITY. Фото: организаторы события

Певец ALEKSEEV на FENIX CHARITY. Фото: организаторы события

Певица Люся Кофе на FENIX CHARITY. Фото: организаторы события

На что собирали деньги

Звезды и гости благотворительного события собрались для реализации общей цели — сбора средств на оборудование для детской больницы № 5 города Харькова, где получают медицинскую помощь 180 детей с физическими и психологическими недостатками в результате войны и дети сироты.

Деньги, собранные на благотворительном аукционе, будут переданы этой больнице. Прежде всего, помощь будет направлена на закупку необходимого медицинского оборудования для тяжелобольных детей.

Благотворительный аукцион на мероприятии FENIX CHARITY. Фото: организаторы события

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Федишин выступила перед защитниками под Бахмутом. Также мы рассказывали, что обладатель "Грэмми", который знаком с Президентом Украины Владимиром Зеленским, спел "Червону руту" в центре Киева.