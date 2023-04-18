Федишин виступила перед захисниками під Бахмутом: зворушливе відео

Співачка Ірина Федишин в Донецькій області. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин, яка втратила на війні брата, відвідала захисників та захисниць під Бахмутом. Артистка вирішила поїхати в Донецьку область, аби заспівати перед героями ЗСУ та підтримати їх особисто.

Фото та відео з поїздки Федишин опублікувала у своїх соцмережах.

Читайте також:

36-річна співачка разом зі своїм чоловіком та продюсером, Віталієм Човником, відвідали схід України. За словами співачки, вони поїхали підтримати військовослужбовців, поспівати, роздати паски і особисто відвезти автівки.

Співачка Ірина Федишин з чоловіком в Донецькій області. Фото: Instagram/irynafedyshyn

"Концерт для наших захисників. Привезли хлопцям автівку, ну і без пісень не обійшлося. Ці емоції залишиться у серці назавжди. Пишаємося такими сильними, красивими захисниками. Ви найкращі! Дякуємо матерям за таких мужніх хлопців", — написала Федишин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що захисник Маріуполя задонатив велику суму на проєкт, амбасадоркою якого є співачка Оля Полякова. Також ми розповідали, що володар "Ґреммі", американський співак Бред Пейслі, який знайомий з Президентом України Володимиром Зеленським, заспівав "Червону руту" в центрі Києва.