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Федишин виступила перед захисниками під Бахмутом: зворушливе відео

18 квітня 2023 08:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Федишин виступила перед захисниками під Бахмутом: зворушливе відео
Співачка Ірина Федишин в Донецькій області. Фото: Instagram/irynafedyshyn
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Ірина Федишин, яка втратила на війні брата, відвідала захисників та захисниць під Бахмутом. Артистка вирішила поїхати в Донецьку область, аби заспівати перед героями ЗСУ та підтримати їх особисто. 

Фото та відео з поїздки Федишин опублікувала у своїх соцмережах.

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36-річна співачка разом зі своїм чоловіком та продюсером, Віталієм Човником, відвідали схід України. За словами співачки, вони поїхали підтримати військовослужбовців, поспівати, роздати паски і особисто відвезти автівки.

Співачка Ірина Федишин з чоловіком в Донецькій області. Фото: Instagram/irynafedyshyn

"Концерт для наших захисників. Привезли хлопцям автівку, ну і без пісень не обійшлося. Ці емоції залишиться у серці назавжди. Пишаємося такими сильними, красивими захисниками. Ви найкращі! Дякуємо матерям за таких мужніх хлопців", — написала Федишин. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що захисник Маріуполя задонатив велику суму на проєкт, амбасадоркою якого є співачка Оля Полякова. Також ми розповідали, що володар "Ґреммі", американський співак Бред Пейслі, який знайомий з Президентом України Володимиром Зеленським, заспівав "Червону руту" в центрі Києва.

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