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На телебаченні покажуть перший у світі музичний тревел-проєкт "Як звучить світ…Україна"

24 липня 2023 18:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
На телебаченні покажуть перший у світі музичний тревел-проєкт "Як звучить світ…Україна"
Творці проєкту Наталія та Євген Синельникові разом з аранжувальником Євгеном Філатовим, лідером музичного проєкту The Maneken
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У новому проєкті "Як звучить світ…Україна" буде передана краса і самобутність України через музику, притаманну кожному місту, його історії, видатним особистостям та архітектурі. Творці буквально збиратимуть "звучання" країни.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент проєкту. 

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Творча команда запросила до співпраці у проєкт на роль ведучого і композитора відомого українського саунд-продюсера, аранжувальника Євгена Філатова, лідера музичного проєкту The Maneken. Шоу покажуть на телеканалі "Дім".

Подорожуючи українськими містами під час війни і повітряних тривог, зустрічаючись з цікавими людьми, випробовуючи старовинні інструменти і акустику стародавньої архітектури, Євген Філатов збирав звуки з дуже важливою, кульмінаційною для кожного епізоду метою написати унікальну для обраної місцевості музику.

"Ми створили стратегічно новий формат тревелу і впевнені, що цей варіант занурення у реальність подарує неймовірні емоції", — коментують творці проєкту Наталія та Євген Синельникові.

Містами-героями першого сезону стали Київ, Львів, Одеса, Чернігів, а один сюжет присвячено Карпатам.

Вже цієї осені стартують зйомки другого сезону тревел-проєкту "Як звучить світ…Україна", де Євген Філатов збере унікальні звучання інших міст України.

Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) знову з'явиться у кріслі наставника талант шоу "Голос країни". Незабаром стартують зйомки нового, тринадцятого сезону музичного проєкту.

Раніше стало відомо, що підготовка до тринадцятого сезону шоу "Голос країни" йде повним ходом. Творці шоу вирішили заінтригувати шанувальників шоу новинкою на "Голосі країни".

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