На телевидении покажут первый в мире музыкальный тревел-проект "Как звучит мир…Украина"

Создатели проекта Наталья и Евгений Синельниковы вместе с аранжировщиком Евгением Филатовым, лидером музыкального проекта The Maneken

В новом проекте "Как звучит мир…Украина" будет передана красота и самобытность Украины через музыку, присущую каждому городу, его истории, выдающимся личностям и архитектуре. Создатели будут буквально собирать "звучание" страны.

Об этом Новинам.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Уникальная музыка

Творческая команда пригласила к сотрудничеству в проект на роль ведущего и композитора известного украинского саунд-продюсера, аранжировщика Евгения Филатова, лидера музыкального проекта The Maneken. Шоу покажут на телеканале "Дом".

Путешествуя по украинским городам во время войны и воздушных тревог, встречаясь с интересными людьми, испытывая старинные инструменты и акустику древней архитектуры, Евгений Филатов собирал звуки с очень важной, кульминационной для каждого эпизода целью — написать уникальную для выбранной местности музыку.

"Мы создали стратегически новый формат тревела и уверены, что этот вариант погружения в реальность подарит невероятные эмоции", — комментируют создатели проекта Наталья и Евгений Синельниковы.

Городами-героями первого сезона стали Киев, Львов, Одесса, Чернигов, а один сюжет посвящен Карпатам.

Уже этой осенью стартуют съемки второго сезона тревел-проекта "Как звучит мир... Украина", где Евгений Филатов соберет уникальные звучания других городов Украины.

Напомним, певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) снова появится в кресле наставника талант шоу "Голос країни". В скором времени стартуют съемки нового, тринадцатого сезона музыкального проекта.

Ранее стало известно, что подготовка к тринадцатому сезону шоу "Голос країни" идет полным ходом. Создатели шоу решили заинтриговать поклонников шоу новинкой на "Голосе страны".