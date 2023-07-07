Тренерка нового сезону шоу "Голос країни" Юлія Саніна дала майстер-клас вокалістам

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Фото: Instagram/the_hardkiss

Тренерка нового 13-го сезону популярного талант-шоу "Голос країни" Юлія Саніна повідомила, що вже зовсім скоро розпочнеться робота над проєктом. Фронтвумен гурту The Hardkiss поділилась з вокалістами лайфхаками з власного творчого шляху.

Відповідний допис з'явився в Instagram Юлії.

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32-річна Юлія зазначила, що на неї у соцмережах підписані багато вокалістів. Нещодавно їй розказували, що на музичному фестивалі "Чорноморські ігри" половина учасників виконували пісні The Hardkiss. Саніна зауважила, що їй це дуже приємно. І вона особисто знає, які ці складні для виконання пісні.

Саніна поділилась музикою, на якій сама зростала і навчалась. Однією з таких композицій стала Miss Otis Regrets у виконанні американської співачки Патті Остін.

"Це був вокальний "Еверест" для мене підлітка, надскладна композиція. Постійна зміна регістрів, великий діапазон, мелізматика. Досі, якщо я хочу перевірити свою вокальну форму, я співаю цю пісню. Дуже раджу цю композицію до розбору вокалістам", — поділилась лайфхаком Саніна та виконала фрагмент пісні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна дала поради, як покращити рівень англійської. Також ми розповідали, що фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців.