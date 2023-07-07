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Тренерка нового сезону шоу "Голос країни" Юлія Саніна дала майстер-клас вокалістам

7 липня 2023 14:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тренерка нового сезону шоу "Голос країни" Юлія Саніна дала майстер-клас вокалістам
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Фото: Instagram/the_hardkiss
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Тренерка нового 13-го сезону популярного талант-шоу "Голос країни" Юлія Саніна повідомила, що вже зовсім скоро розпочнеться робота над проєктом. Фронтвумен гурту The Hardkiss поділилась з вокалістами лайфхаками з власного творчого шляху.

Відповідний допис з'явився в Instagram Юлії.

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32-річна Юлія зазначила, що на неї у соцмережах підписані багато вокалістів. Нещодавно їй розказували, що на музичному фестивалі "Чорноморські ігри" половина учасників виконували пісні The Hardkiss. Саніна зауважила, що їй це дуже приємно. І вона особисто знає, які ці складні для виконання пісні. 

Саніна поділилась музикою, на якій сама зростала і навчалась. Однією з таких композицій стала Miss Otis Regrets у виконанні американської співачки Патті Остін.

"Це був вокальний "Еверест" для мене підлітка, надскладна композиція. Постійна зміна регістрів, великий діапазон, мелізматика. Досі, якщо я хочу перевірити свою вокальну форму, я співаю цю пісню. Дуже раджу цю композицію до розбору вокалістам", — поділилась лайфхаком Саніна та виконала фрагмент пісні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна дала поради, як покращити рівень англійської. Також ми розповідали, що фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців.

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