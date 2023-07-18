"Так! Я згодна": DOROFEEVA показала, як їй зробили цікаву пропозицію

Співачка DOROFEEVA. Фото: преслужба телеканалу "1+1 Україна"

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) знову з'явиться у кріслі наставника талант шоу "Голос країни". Незабаром стартують зйомки нового тринадцятого сезону музичного проєкту.

Як отримала пропозицію заяти тренерське крісло Дорофєєва поділилася у Instagram.

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Наче вперше

Надя Дорофєєва стала четвертим тренером нового сезону "Голосу країни". У мережі співачка розкрила новину, записавши відеоролик, де отримує пропозицію від телеканалу "1+1 Україна" стати тренером 13-го сезону. Співачка відкриває подарунковий бокс, в якому знаходиться іменна перепустка до знімального павільйону "Голосу країни".

"Так! Я згодна стати тренером нового сезону "Голосу країни". Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду", — каже DOROFEEVA.

Як каже сама артистка, минулий рік став для неї трансформаційним, відкрив нові сенси і дав старт справжній сольній кар’єрі.

DOROFEEVA стала першою українською артисткою, яка зайняла перше місце у чарті Apple Music і протрималася там 21 день. Концертний тур Україною зібрав 17 солдаутів у 17 українських містах. Під час сольного туру, що охопив у тому числі Америку та Європу, артистка зібрала більше мільйона гривень на реабілітацію та протезування наших військових та на допомогу ЗСУ.

DOROFEEVA каже, що для неї цей сезон стане чимось особливим, адже відчуває, що сяде у крісло тренерки наче вперше.

Співачка DOROFEEVA. Фото: преслужба телеканалу "1+1 Україна"

"Я вважаю, що минулий рік оновив всіх, і для мене цей сезон — наче початок, все наче вперше. В мене немає сумнівів, що він буде найемоційнішим і найпотужнішим серед усіх сезонів, що були. І що це буде справжнє лікування та емоційна допомога для кожної української душі. Зараз відбувається становлення нової музичної ери України – я неймовірно захоплююсь нашими талантами, нашими голосами. Хочу почути та побачити у цьому сезоні глибоких сучасних виконавців, які сформують новий український шоу-бізнес", — каже DOROFEEVA.

Нагадаємо, стали відомі імена всіх тренерів "Голосу країни-13". Тренерами стали self-made артистка Юлія Саніна, зірка номер 1 в Україні - Артем Пивоваров, музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко та обличчя сучасної музики та тренерка-переможниця "Голосу країни-11" — DOROFEEVA. Ведучі сезону — Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Співачка DOROFEEVA. Фото: преслужба телеканалу "1+1 Україна"

Нещодавно стало відомо, що цього року у "Голоса країни" вперше з’явиться саундтрек, який зазвучить голосами тренерів нового сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко.

Раніше співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої. Співачка та ресторатор Міша Кацурін нещодавно підірвали мережу новиною про те, що офіційно стали чоловіком та дружиною.