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На тлі чуток про розлучення Кухар і Стоянов станцювали разом

13 листопада 2023 17:42
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
На тлі чуток про розлучення Кухар і Стоянов станцювали разом
Олександр Стоянов і Катерина Кухар. Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Останні місяці прихильники подружжя балерунів Кухар та Стоянова хвилювалися за їхнє особисте життя. Катя публікувала загадкові фото з іншим чоловіком і говорила про зміни в особистому житті, тим часом як Стоянов показав фото з іншою "партнеркою". Проте сьогодні хореограф показав, що станцював разом з дружиною.

Відео з’явилося у нього в Instagram.

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Стосунки налагодилися

Останнім часом зіркове подружжя все менше публікує фото і відео разом. До сьогодні у соцмережах Катерини чоловік з'являвся аж у серпні. 

Судячи з Instagram зірки, вона переважно працювала у Києві, у той час як Олександр перебуває у США, де займається постановкою балету. 

Більше того, в Instagram Катерини все частіше з'являвся інший чоловік, перукар, якого також звати Олександр. Вони публікували разом відео і навіть фото, на якому тримаються за руки. На сторінці чоловіка балерини також з'явилося фото з новою партнеркою... по танцях. 

Проте сьогодні Стоянов опублікував відео з їхнього з дружиною виступу у Лос Анджелесі: вони разом танцювали балет "Білосніжка". 

 

Скриншот з instagram.com/stoianov_oleksandr

А ще Олександр прокоментував жартівливе відео, на якому учні Катерини, що доти відпочивали, починають тренуватися, як тільки вона з'являється у кімнаті.

 

Олександр прокоментував, що те саме відбувалося і у них вдома, проте написав він це у минулому часі. 

 

Скриншот з instagram.com/ekaterinakukhar_official

Тож що саме відбувається між Катериною та її чоловіком, і досі не до кінця зрозуміло, принаймні очевидно, що вони спілкуються і працюють разом.  

41-річна Кухар і 36-річний Стоянов уже 14 років разом, але офіційно стали подружжям у 2019-му. У пари є спільна донька Настя.

Нагадаємо, Катерина Кухар змінила зачіску і натякнула на розлучення.

Також ми писали, що Катерина Кухар поділилася своїми секретами гарного настрою.

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