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На фоне слухов о разводе Кухар и Стоянов станцевали вместе

13 ноября 2023 17:42
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
На фоне слухов о разводе Кухар и Стоянов станцевали вместе
Александр Стоянов и Екатерина Повар. Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Последние месяцы поклонники супругов баллерунов Кухар и Стоянова волновались за их личную жизнь. Катя публиковала загадочные фото с другим мужчиной и говорила об изменениях в личной жизни, тогда как Стоянов показал фото с другой "партнершей". Однако сегодня хореограф показал, что станцевал вместе с женой.

Видео появилось у него в Instagram.

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Отношения наладились

В последнее время звездные супруги все меньше публикуют фото и видео вместе. До сегодняшнего дня в соцсетях Екатерины муж появлялся только в августе.

Судя по Instagram звезды, она преимущественно работала в Киеве, в то время как Александр находится в США, где занимается постановкой балета.

Более того, в Instagram Екатерины все чаще появлялся другой мужчина, парикмахер, которого тоже зовут Александр. Они вместе публиковали видео и даже фото, на котором держатся за руки. На странице мужа балерины также появилось фото с новой партнершей... по танцам.

Однако сегодня Стоянов опубликовал видео с их с женой выступления в Лос-Анджелесе: они вместе танцевали балет "Белоснежка".

 

Скриншот с instagram.com/stoianov_oleksandr

А еще Александр прокомментировал шутливое видео, на котором до тех пор отдыхавшие ученики Екатерины начинают тренироваться, как только она появляется в комнате.

 

Александр прокомментировал, что то же происходило и у них дома, однако написал он это в прошлом времени.

 

Скриншот с instagram.com/ekaterinakukhar_official

Что именно происходит между Екатериной и ее мужем, до сих пор не до конца понятно, по крайней мере, очевидно, что они общаются и работают вместе.

41-летняя Кухар и 36-летний Стоянов уже 14 лет вместе, но официально стали супругами в 2019-м. У пары есть общая дочь Настя.

Напомним, Екатерина Кухар сменила прическу и намекнула на развод.

Также мы писали, что Екатерина Кухар поделилась своими секретами хорошего настроения.

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