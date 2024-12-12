Винник перенес концерт в Варшаве

Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Сбежавший из Украины в начале войны певец Олег Винник перенес запланированное в Варшаве выступление на следующий год. Артист объяснил, с чем связано такое решение.

Об этом говорится на официальной странице Винника в Instagram.

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Команда артиста обратилась к поклонникам и сообщила, что по техническим причинам концерт запланированный на 21 декабря в Варшаве (Польша) переносится. Новая дата проведения концерта намечена на 24 апреля 2025 года. Впрочем, известно, что билеты на концерт артиста в начале декабря не имели особого спроса.

"Мы искренне благодарим вас за понимание и терпение. Уже совсем скоро мы встретимся и создадим незабываемую атмосферу вместе с любимым артистом", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что шоумен Слава Демин "разнес" Винника за концерт в Польше. Также мы рассказывали, что "клон" Олега Винника снял музыкальный клип с известным боксером.