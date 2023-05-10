На тлі розлучення Камалія з чоловіком удвох вирушають в закордонну поїздку
У квітні співачка Камалія (KAMALIYA) приголомшила заявою про розлучення з чоловіком, пакистанським мільярдером Захуром. Разом вони були 20 років. Не пройшов і місяць, як артситка оголосила про закордонну поїздку лише вдвох з Захуром.
Про це Камалія повідомила у своєму Instagram.
Подробиці
Співачка зазначила, що вже незабаром вона з Захуром вирушать на його батьківщину, у Пакистан. Там у зіркової пари, яка розійшлась, але продовжує спілкування та співпрацю заради доньок, заплановано чимало справ.
"Між роботою я планую зняти дуже яскраве музичне відео. Вперше співала на мові панджабі, було дуже складно, але дуже цікаво. А кліп зніматимемо в дуеті з всесвітньовідомим, найпопулярнішим і найталановитішим пакистанським співаком і композитором Сахіром Алі Бхагга. Друзі, будь ласка, побажайте нам із Захуром удачі", — написала Камалія.
Публікацію співачка доповнила спільною фотографією з ексчоловіком та головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним.
Нагадаємо, раніше ми писали, чому доньки Камалії залишились з мільярдером Захуром, з яким співачка розлучається. Також ми розповідали, що Валерій Залужний зробив подарунок Камалії та її колишньому чоловікові Захуру.