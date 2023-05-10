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На тлі розлучення Камалія з чоловіком удвох вирушають в закордонну поїздку

10 травня 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На тлі розлучення Камалія з чоловіком удвох вирушають в закордонну поїздку
Співачка Камалія (KAMALIYA) з пакистанським мільярдером Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У квітні співачка Камалія (KAMALIYA) приголомшила заявою про розлучення з чоловіком, пакистанським мільярдером Захуром. Разом вони були 20 років. Не пройшов і місяць, як артситка оголосила про закордонну поїздку лише вдвох з Захуром.

Про це Камалія повідомила у своєму Instagram.

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Подробиці 

Співачка зазначила, що вже незабаром вона з Захуром вирушать на його батьківщину, у Пакистан. Там у зіркової пари, яка розійшлась, але продовжує спілкування та співпрацю заради доньок, заплановано чимало справ. 

"Між роботою я планую зняти дуже яскраве музичне відео. Вперше співала на мові панджабі, було дуже складно, але дуже цікаво. А кліп зніматимемо в  дуеті з всесвітньовідомим, найпопулярнішим і найталановитішим пакистанським співаком і композитором Сахіром Алі Бхагга. Друзі, будь ласка, побажайте нам із Захуром удачі", — написала Камалія.

Публікацію співачка доповнила спільною фотографією з ексчоловіком та головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Нагадаємо, раніше ми писали, чому доньки Камалії залишились з мільярдером Захуром, з яким співачка розлучається. Також ми розповідали, що Валерій Залужний зробив подарунок Камалії та її колишньому чоловікові Захуру.

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