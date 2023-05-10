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На фоне развода Камалия с мужем вдвоем отправляются в заграничную поездку

10 мая 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На фоне развода Камалия с мужем вдвоем отправляются в заграничную поездку
Певица Камалия (KAMALIYA) с пакистанским миллиардером Захуром. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В апреле певица Камалия (KAMALIYA) ошеломила заявлением о разводе с мужем, пакистанским миллиардером Захуром. Вместе они были 20 лет. Не прошел и месяц, как артистка объявила о заграничной поездке только вдвоем с Захуром.

Об этом Камалия сообщила в своем Instagram.

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Подробности

Певица отметила, что уже вскоре она с Захуром отправятся на его родину, в Пакистан. Там у звездной пары, которая разошлась,но продолжает общение и сотрудничество ради дочерей, запланировано немало дел.

"Между работой я планирую снять очень яркое музыкальное видео. Впервые пела на языке панджаби, было очень сложно, но очень интересно. А клип будем снимать в дуэте со всемирно известным, популярным и талантливым пакистанским певцом и композитором Сахиром Али Бхагга. Пожелайте нам с Захуром удачи", — написала Камалия.

Публикацию певица дополнила совместной фотографией с экс-мужем и главнокомандующим ВСУ, генералом Валерием Залужным.

Напомним, ранее мы писали, почему дочери Камалии остались с миллиардером Захуром, с которым певица разводится. Также мы рассказывали, что Валерий Залужный сделал подарок Камалии и ее бывшему мужу Захуру.

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