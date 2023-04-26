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Камалія розповіла, чому її доньки залишились з мільярдером Захуром, з яким співачка розлучається

26 квітня 2023 12:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Камалія розповіла, чому її доньки залишились з мільярдером Захуром, з яким співачка розлучається
Співачка Камалія з доньками. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно співачка Камалія (KAMALIYA) приголомшила заявою про розлучення з чоловіком, пакистанським мільярдером Захуром. Разом вони були 20 років. Дві доньки артистки зараз живуть з Захуром. 

Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

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Подробиці 

Дев'ятирічні Арабелла та Мірабелла повернулись з батьком до Лондона, де живуть після початку повномасштабної війни. Сама ж Камалія залишилась з матір’ю в Україні. Артистка зазначила, що вже сумує за доньками. 

Камалія повідомила підписникам, коли двійнята зможуть повернутися до України. 

"Ми твердо вирішили із Захуром: якщо школи в Україні почнуть працювати офлайн, ми не чекатимемо на закінчення війни, а з вересня повернемо дівчаток до Києва. Ми чітко розуміємо, що онлайн-навчання абсолютно не ефективне, діти повинні відвідувати школу", — заявила співачка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Раніше Камалія зізналась, що в неї діагностували хронічне захворювання, яке впливає на її зовнішність. Також ми розповідали, що Камалія разом з ексчоловіком стали гостями церемонії нагородження Національної музичної премії YUNA.

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