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Камалія розлучається з мільярдером Захуром після 20 років шлюбу

13 квітня 2023 16:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Камалія розлучається з мільярдером Захуром після 20 років шлюбу
Співачка Камалія (KAMALIYA) з пакистанським мільярдером Захуром. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Під час повномасштабної війни розпалися чимало зіркових пар. Тепер до них доєдналась і ще одна: співачка Камалія (KAMALIYA) розлучається з чоловіком, пакистанським мільярдером Захуром. 

Про це артистка повідомила у своїх соцмережах. 

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За словами Камалії, після нещодавнього інтерв’ю, в якому вона натякнула на проблеми в шлюбі, її закидали дзвінками та смс. Представники ЗМІ та друзі хотіли дізнатися, чи все добре в зіркової пари.

Причиною занепокоєння стала історія про те, як Захур став на бік дочки від попередніх стосунків та не підтримав Камалію. Це сталося нещодавно в Лондоні (Велика Британія). Очевидно, неприємна ситуація і проблеми, що накопичилися, і стали причинами розлучення. 

"Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо одне одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі. При цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабели", — заявили Камалія.

За 20 років подружнього життя, запевняє співачка,  вони на своєму прикладі показали, наскільки гармонійним має бути ідеальна українська родина. 

"Запевняю вас, у майбутньому ми покажемо українцям, як ідеальна родина має продовжувати жити у коханні та злагоді навіть після розпаду", — написала Камалія.

Співачка та бізнесмен попросили представників ЗМІ поважати їхній особистий простір та приватне життя і не турбувати у цей важкий час для зіркової родини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Для підписників та шанувальників Камалії ця новина стала немов грім серед ясного неба. Вони побажали співачці та мільярдеру порозуміння та поваги одне до одного. 

Реакція шанувальників на розлучення Камалії з пакистаньским мільярдером Захуром. Скриншот: Instagram/kamaliyaofficial

Відзначимо, що 11 липня цього року подружжя б відсвяткувало 20-річчя шлюбу. Саме влітку 2003 року зіркова пара влаштувала грандіозне весілля. 

Нагадаємо, буквально днями Камалія показала своїх доньок та чоловіка у новому кліпі. Також ми розповідали, що в Камалії діагностували хронічне захворювання, яке впливає на її зовнішність.

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