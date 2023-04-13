Камалія розлучається з мільярдером Захуром після 20 років шлюбу

Співачка Камалія (KAMALIYA) з пакистанським мільярдером Захуром. Фото: google.com

Під час повномасштабної війни розпалися чимало зіркових пар. Тепер до них доєдналась і ще одна: співачка Камалія (KAMALIYA) розлучається з чоловіком, пакистанським мільярдером Захуром.

Про це артистка повідомила у своїх соцмережах.

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За словами Камалії, після нещодавнього інтерв’ю, в якому вона натякнула на проблеми в шлюбі, її закидали дзвінками та смс. Представники ЗМІ та друзі хотіли дізнатися, чи все добре в зіркової пари.

Причиною занепокоєння стала історія про те, як Захур став на бік дочки від попередніх стосунків та не підтримав Камалію. Це сталося нещодавно в Лондоні (Велика Британія). Очевидно, неприємна ситуація і проблеми, що накопичилися, і стали причинами розлучення.

"Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо одне одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі. При цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабели", — заявили Камалія.

За 20 років подружнього життя, запевняє співачка, вони на своєму прикладі показали, наскільки гармонійним має бути ідеальна українська родина.

"Запевняю вас, у майбутньому ми покажемо українцям, як ідеальна родина має продовжувати жити у коханні та злагоді навіть після розпаду", — написала Камалія.

Співачка та бізнесмен попросили представників ЗМІ поважати їхній особистий простір та приватне життя і не турбувати у цей важкий час для зіркової родини.

Для підписників та шанувальників Камалії ця новина стала немов грім серед ясного неба. Вони побажали співачці та мільярдеру порозуміння та поваги одне до одного.

Реакція шанувальників на розлучення Камалії з пакистаньским мільярдером Захуром. Скриншот: Instagram/kamaliyaofficial

Відзначимо, що 11 липня цього року подружжя б відсвяткувало 20-річчя шлюбу. Саме влітку 2003 року зіркова пара влаштувала грандіозне весілля.

Нагадаємо, буквально днями Камалія показала своїх доньок та чоловіка у новому кліпі. Також ми розповідали, що в Камалії діагностували хронічне захворювання, яке впливає на її зовнішність.