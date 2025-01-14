Джессіка Сімпсон продає маєток в Каліфорнії за 18 млн доларів

Американська співачка Джессіка Сімпсон. Фото: Instagram/jessicasimpson

Американська співачка Джессіка Сімпсон оголосила про розлучення з чоловіком, спортсменом Еріком Джонсоном. Разом вони були понад 15 років, з яких 11 в шлюбі. За декілька днів до оголошення про розлучення вони виставили на продаж свій маєток у Гідден-Гіллз (штат Каліфорнія, США).

Про це повідомляє видання Page Six.

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Елітна нерухомість із сімома спальнями, 13 ванними кімнатами, площею 1235 квадратних метрів була виставлена ​​на біржу за 17,9 млн доларів. Це на 18,6% менше від ціни першої спроби продажу, згідно з онлайн-записами нерухомості.

Розкішний маєток, який може похизуватися неймовірним краєвидом на гори, вперше був виставлений на ринок 19 вересня 2023 року — приблизно в той самий час, коли Сімпсон переїхав до Нешвілла. Але потім його прибрали 2 серпня 2024 року.

Згодом Сімпсон і троє її дітей (батько — Джонсон), 12-річна Максвелл, 11-річний Ейс і п'ятирічна Берді повернулися до Каліфорнії вчасно до початку нового навчального року. Співачка зізналася, що вона та її чоловік деякий час жили окремо.

"Наші діти на першому місці, і ми зосереджуємося на тому, що для них найкраще. Ми вдячні за всю любов і підтримку, які були на нашому шляху, і цінуємо конфіденційність зараз, коли ми працюємо над цим як сім’я", — зазначила Сімпсон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що акторка Олена Світлицька оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Миколою. Також ми писали, що голлівудські актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт досягли угоди про розлучення після восьми років судів.