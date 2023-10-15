Відому співачку переплутали з Брітні Спірс та попросили дати автограф: фото

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Google

43-річна американська співачка Джессіка Сімпсон потрапила в курйозну ситуацію, яка псує настрій багатьом знаменитостям. Втім зіркова блондинка вийшла із ситуації з гумором.

Відповідна публікація з’явилася в її Instagram.

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Рутинну прогулянку Джессіки до торговельного центру розбавила дівчина, яка підбігла до неї та попросила автограф. Втім, швидко з’ясувалося, що вона хотіла не підпис від Сімпсон. Молода американка переплутала її з Брітні Спірс.

Матюкати дівчину Джессіка не стала — зробила селфі зі своєю 11-річною донькою Максвелл Дрю та опублікувала його в соцмережах. Фотографію вона доповнила іронічним дописом.

"Обличчя, коли хтось на парковці в торговому центрі просить у вас автограф, але очікує, що ви його підпишете як Брітні Спірс", — написала Сімпсон.

Не дивно, що фанатка сплутала двох поп-зірок. Вони обидві прославилися на музичній сцені приблизно одночасно: наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. Також їх об’єднує ще кілька значних спільних рис, зокрема яскраве світле волосся, темно-карі очі, південне коріння та дитинство, пов’язане з клубом Міккі Мауса, звідки вийшли такі зірки, як, зокрема, Крістіна Агілера та Джастін Тімберлейк.

Чимало кліпів, які випускала Джессіка, були також схожими за стилістикою з Брітні.

Нагадаємо, раніше Джессіка Сімпсон відповіла на чутки, що схудла на 45 кілограмів завдяки препаратам. Також ми розповідали, як живе поп-принцеса нульових Менді Мур, яка була конкуренткою Брітні Спірс.