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Відому співачку переплутали з Брітні Спірс та попросили дати автограф: фото

15 жовтня 2023 09:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Відому співачку переплутали з Брітні Спірс та попросили дати автограф: фото
Американська співачка Брітні Спірс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

43-річна американська співачка Джессіка Сімпсон потрапила в курйозну ситуацію, яка псує настрій багатьом знаменитостям. Втім зіркова блондинка вийшла із ситуації з гумором. 

Відповідна публікація з’явилася в її Instagram.

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Рутинну прогулянку Джессіки до торговельного центру розбавила дівчина, яка підбігла до неї та попросила автограф. Втім, швидко з’ясувалося, що вона хотіла не підпис від Сімпсон. Молода американка переплутала її з Брітні Спірс. 

Матюкати дівчину Джессіка не стала — зробила селфі зі своєю 11-річною донькою Максвелл Дрю та опублікувала його в соцмережах. Фотографію вона доповнила іронічним дописом. 

"Обличчя, коли хтось на парковці в торговому центрі просить у вас автограф, але очікує, що ви його підпишете як Брітні Спірс", — написала Сімпсон. 

Не дивно, що фанатка сплутала двох поп-зірок. Вони обидві прославилися на музичній сцені приблизно одночасно: наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років. Також їх об’єднує ще кілька значних спільних рис, зокрема яскраве світле волосся, темно-карі очі, південне коріння та дитинство, пов’язане з клубом Міккі Мауса, звідки вийшли такі зірки, як, зокрема, Крістіна Агілера та Джастін Тімберлейк.

Чимало кліпів, які випускала Джессіка, були також схожими за стилістикою з Брітні. 

Нагадаємо, раніше Джессіка Сімпсон відповіла на чутки, що схудла на 45 кілограмів завдяки препаратам. Також ми розповідали, як живе поп-принцеса нульових Менді Мур, яка була конкуренткою Брітні Спірс.

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