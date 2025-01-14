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На фоне развода известная певица продает жилье за 18 млн долларов

14 января 2025 21:02
Евгений Берестюк - Редактор
Джессика Симпсон продает особняк в Калифорнии за 18 млн долларов
Американская певица Джессика Симпсон. Фото: Instagram/jessicasimpson
Евгений Берестюк - Редактор

Американская певица Джессика Симпсон объявила о разводе с мужем, спортсменом Эриком Джонсоном. Вместе они были более 15 лет, из которых 11 в браке. За несколько дней до объявления о разводе они выставили на продажу свое поместье в Хидден-Хиллз (штат Калифорния, США).

Об этом сообщает издание Page Six.

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Элитная недвижимость с семью спальнями, 13 ванными комнатами, площадью 1235 квадратных метров была выставлена на биржу за 17,9 млн долларов. Это на 18,6% меньше цены первой попытки продажи, согласно онлайн-записям недвижимости.

Роскошное поместье, которое может похвастаться невероятным видом на горы, впервые было выставлено на рынок 19 сентября 2023 года — примерно в то же время, когда Симпсон переехала в Нэшвилл. Но затем его убрали 2 августа 2024 года.

Впоследствии Симпсон и трое ее детей (отец — Джонсон), 12-летняя Максвелл, 11-летний Эйс и пятилетняя Берди вернулись в Калифорнию вовремя к началу нового учебного года. Певица призналась, что она и ее муж некоторое время жили отдельно.

"Наши дети на первом месте, и мы сосредотачиваемся на том, что для них лучше всего. Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которые были на нашем пути, и ценим конфиденциальность сейчас, когда мы работаем над этим как семья", — отметила Симпсон.

Напомним, ранее мы рассказывали, что актриса Елена Светлицкая объявила о разводе со своим мужем Николаем. Также мы писали, что голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о разводе после восьми лет судов.

недвижимость Звездный развод зарубежные звезды певица Калифорния

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