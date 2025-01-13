Олена Світлицька розлучилася з чоловіком — фото

Олена Світлицька з чоловіком. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Українська акторка Олена Світлицька оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Миколою. Подружжя було разом понад 10 років.

Про розставання пара повідомила у Instagram.

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У своєму блогу акторка поділилася чорно-білою світлиною зі своїм ексчоловіком та розповіла шанувальникам про розлучення. За словами Олени, вони із обранцем намагалися врятувати стосунки, але зрештою вирішили продовжити свій шлях окремо.

"Вже давно ми перестали існувати як пара. Ми намагались все зберегти. Десятки годин розмов, якщо не сотні. Сльози, біль, сміх від спогадів, вдячність, багато вдячності… Ми залишаємося найкращими друзями, батьками для наших діток і ідеальними колишніми. Бо ніякого бруду, хайпу та інтриг тут не буде. Це були неймовірні 10 років разом — для нас родина завжди була опорою, головною цінністю. Тому сказати, що нам не боляче — буде повною маячнею. Але ще болючіше дивитись, як ми все руйнуємо на очах в наших дітей. Тому наша історія підходить до кінця", — написала Світлицька.

Зірка також звернулася до свого вже колишнього чоловіка та подякувала йому за 10 років разом і двох спільних дітей.

"Можна, звичайно, зробити цілий серіал спогадів за ці роки сьогодні в сторіс, але ж ви і так все бачили. Ви були свідками цієї неймовірною теплої історії. І вона дійсно такою була! Світлицький, дякую за прізвище! І за цих неймовірних малих. Я була щасливою", — сказала акторка.

У stories Олена показала, що дійсно залишилася у дружність відносинах із колишнім — акторка опублікувала колаж із весільної світлини та їхнє фото із заявою про розлучення в руках.

"Навіть не знаю де ми більш радісні — на початку чи вкінці", — жартома підписала фото Світлицька.

Олена Світлицька та її ексчоловік. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

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