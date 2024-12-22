Самые ожидаемые кинопремьеры 2025 года

Кадр из фильма "Белоснежка". Скриншот: YouTube/Disney

В 2025 году на больших экранах покажут немало фильмов, которые с нетерпением ждут миллиарды зрителей в разных уголках мира. От большинства из них продюсеры ожидают многомиллионное сборы в прокате.

Расскажем о пятерке самых ожидаемых лент 2025 года по версии британского вещателя BBC.

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Белоснежка

Это новый римейк от студии Disney, разработка которого началась в 2016 году. Оригинальный анимационный фильм вышел в 1937 году, и его вдохновила история, написанная братьями Гриммом в 1800-х годах. В нем рассказывается о Белоснежке, которой приходится бежать из дома после того, как ее мачеха завидовала ее красоте.

В новом римейке героев будут играть актеры. Главная роль досталась певице, актрисе Рэйчел Зеглер, а злую королеву играет Галь Гадот (звезда "Чудо-женщины"). Премьера фильма намечена на 21 марта.

Minecraft: Фильм

Предстоящий фильм основан на игре, в которую играют сотни миллионов людей по всему миру. В новой ленте рассказывается о группе людей, которые попадают через портал в Надземный мир, безумную землю, наполненную разноцветными кубами. Ими управляет воображение.

По дороге они встречают мастера-эксперта Стива (его играет Джек Блэк — из "Кунг-Фу Панда" и "Школы Года"). Герои узнают о себе при возвращении домой. Премьера фильма намечена на 4 апреля.

Как укротить дракона

В 2010 году вышел одноименный анимационный фильм от DreamWorks, снятый на основе серии книг Крессиды Коуэлл. Теперь же зрители по всему миру смогут увидеть римейк с актерами. История сосредотачивается вокруг молодого викинга по имени Икота, который дружит с раненым драконом, несмотря на то, что его семья и друзья предупреждают — драконы опасны.

В новом фильме актер Мэйсон Темз сыграет Гикапа, а актер Джерард Батлер вернется, чтобы сыграть его. До этого он озвучил персонажа в анимационном фильме. Премьера фильма намечена на 13 июня.

Wicked: Часть вторая

Через год после премьеры первой части Эльфаба и Глинда вернутся во втором фильме приквела "Волшебника страны Оз". Трилогия Wicked рассказывает историю женщин, отправляющихся в магическое путешествие.

Популярные певицы и актрисы Синтия Эвиро и Ариана Гранде вернутся на киноэкраны, чтобы сыграть Эльфабу и Глинду в Wicked: For Good (оригинальное название фильма). Премьера мюзикла запланирована на 21 ноября.

Фантастическая четверка: Первые шаги

Будущий американский супергеройский фильм основан на одноименной команде издательства Marvel Comics. Картина станет 37-й кинолентой вселенной Marvel. Детсрибьюцией будет заниматься Walt Disney Studios Motion Pictures. Режиссером выступил Мэтт Шекман.

Главная роль досталась Педро Паскалю. Также в ленте появятся Ванесса Кирби, Джозеф Квин и другие голливудские звезды. На большие экраны фантастический фильм выйдет 25 июля.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы собирают миллионы долларов в прокате США. Также мы рассказывали о ТОП-10 рождественских фильмах, которые должен посмотреть каждый.