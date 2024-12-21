Десять різдвяних фільмів, які мають побачити всі — відео

Фільм "Сам удома". Фото: скриншот

Щороку перед Різдвом так і хочеться переглянути улюблені фільми з особливими героями. Знову відчути перемогу Гаррі Поттера над "тим кого не можна називати", вболівати за Кевіна в кожній сутичці з крадіями та знову повірити, що диво існує разом зі старим Скруджем.

Редакція Новини.LIVE нагадує про легендарні стрічки.

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Нагадаємо, на які прем'єри світ очікує вже незабаром. Також опублікували рейтинг найстрашніших фільмів за 2024 рік.