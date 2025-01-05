На фронте погиб редактор кулинарного шоу "МастерШеф" Антон Вовк

Музыкальный редактор "МастерШеф" Антон Вовк. Фото: instagram.com/stbua/

На фронте погиб музыкальный редактор кулинарного шоу "МастерШеф" Антон Вовк. У защитника осталась жена и две дочери.

Об этом сообщается на официальной странице телеканала СТБ в Instagram.

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На фронте погиб Антон Вовк

Военный нес службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Погибший защитник получил более десяти наград и отличий, в том числе золотой крест за проявленное мужество.

Антон Вовк погиб 28.12.2024 во время выполнения боевых задач. Коллеги рассказывают, что он был профессионалом своего дела и всегда приходил на помощь.

"Большая потеря в нашей старлайтовской семье. Погиб наш коллега, музыкальный редактор проекта МастерШеф и наш защитник, Антон Вовк. Антон работал с нами с 2011 года. Сначала на телеканале СТБ, с 2020 года — старшим музыкальным редактором Starlight Production", — говорится в сообщении.

Напомним, мы рассказывали, что актриса Любава Грешнова пережила две клинические смерти. Также умерла первая жена писателя Сергея Жадана — основательница театра "Арабески" Светлана Олешко.