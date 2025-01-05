Відомий режисер покінчив життя самогубством
Американський режисер та чоловік актриси Обрі Плаза Джефф Баена покінчив життя самогубством. Йому було 47.
Про це повідомляє BBC.
Помер Джефф Баена
Його тіло виявила помічниця в його будинку в Лос-Анджелесі в п'ятницю, 3 січня. Сім'я режисера нині "спустошена" і попросила про приватність у цей важкий час. Обставини його смерті залишаються нез'ясованими.
Американський режисер, найбільш відомий за фільмами "Маленькі години", "Життя після Бет" і "Джоші". Він одружився з відомою акторкою та сценаристкою Обрі Плаза в 2021 році.
Джефф Баена закінчив Нью-Йоркський університет за спеціальністю "кінорежисура", після чого переїхав до Лос-Анджелеса, де вивчав режисуру.
Він працював під керівництвом режисерів Роберта Земекіса та Девіда О'Рассела, а згодом почав знімати власні фільми. Його режисерський дебют відбувся у 2014 році, коли він випустив зомбі-комедію "Життя після Бет", в якій зіграв Плаза.
Нагадаємо, раніше ми писали про смерть британської акторки Олівії Гассі. Також відьма розкрила подробиці самогубства ексчоловіка російської співачки українського походження Анни Сєдокової.
Читайте Новини.LIVE!