Помер Джефф Баена

Американський режисер Джефф Баена. Фото: AP

Американський режисер та чоловік актриси Обрі Плаза Джефф Баена покінчив життя самогубством. Йому було 47.

Про це повідомляє BBC.

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Його тіло виявила помічниця в його будинку в Лос-Анджелесі в п'ятницю, 3 січня. Сім'я режисера нині "спустошена" і попросила про приватність у цей важкий час. Обставини його смерті залишаються нез'ясованими.

Американський режисер, найбільш відомий за фільмами "Маленькі години", "Життя після Бет" і "Джоші". Він одружився з відомою акторкою та сценаристкою Обрі Плаза в 2021 році.

Джефф Баена закінчив Нью-Йоркський університет за спеціальністю "кінорежисура", після чого переїхав до Лос-Анджелеса, де вивчав режисуру.

Він працював під керівництвом режисерів Роберта Земекіса та Девіда О'Рассела, а згодом почав знімати власні фільми. Його режисерський дебют відбувся у 2014 році, коли він випустив зомбі-комедію "Життя після Бет", в якій зіграв Плаза.

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