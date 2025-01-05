Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий режисер покінчив життя самогубством arrow

Відомий режисер покінчив життя самогубством

5 січня 2025 09:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Помер Джефф Баена — обставини смерті
Американський режисер Джефф Баена. Фото: AP
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Американський режисер та чоловік актриси Обрі Плаза Джефф Баена покінчив життя самогубством. Йому було 47.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Помер Джефф Баена

Його тіло виявила помічниця в його будинку в Лос-Анджелесі в п'ятницю, 3 січня. Сім'я режисера нині "спустошена" і попросила про приватність у цей важкий час. Обставини його смерті залишаються нез'ясованими.

Американський режисер, найбільш відомий за фільмами "Маленькі години", "Життя після Бет" і "Джоші". Він одружився з відомою акторкою та сценаристкою Обрі Плаза в 2021 році.

Джефф Баена закінчив Нью-Йоркський університет за спеціальністю "кінорежисура", після чого переїхав до Лос-Анджелеса, де вивчав режисуру.

Він працював під керівництвом режисерів Роберта Земекіса та Девіда О'Рассела, а згодом почав знімати власні фільми. Його режисерський дебют відбувся у 2014 році, коли він випустив зомбі-комедію "Життя після Бет", в якій зіграв Плаза.

Нагадаємо, раніше ми писали про смерть британської акторки Олівії Гассі. Також відьма розкрила подробиці самогубства ексчоловіка російської співачки українського походження Анни Сєдокової.

смерть похорон самогубство закордонні зірки режисер

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:59 Жовтий рівень небезпеки — попередження від синоптиків для Одещини

14:59 Акція Free Azov — мати полоненого бійця розповіла історію пошуку

14:54 На кордоні зупинили поляка з екзотичними тваринами — фото

14:30 Відрядження у 2025 році — скільки мають платити українцям

14:20 В міськраді попередили про припинення роботи світлофора в Одесі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:14 Під Харковом боєць почав стріляти під час сварки — що вирішив суд

14:04 Головком ЗС Ічкерії припустив, що буде з Кадировим без Путіна

13:47 На Запоріжжі ліквідували начштабу ЗС РФ — в ГУР показали відео

13:46 В Одесі провулок перейменували на честь художника Адольфа Лози

13:38 Сирський сказав, скільки цілей ворога було уражено БпЛА у грудні

14:59 Жовтий рівень небезпеки — попередження від синоптиків для Одещини

14:59 Акція Free Azov — мати полоненого бійця розповіла історію пошуку

14:54 На кордоні зупинили поляка з екзотичними тваринами — фото

14:30 Відрядження у 2025 році — скільки мають платити українцям

14:20 В міськраді попередили про припинення роботи світлофора в Одесі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:14 Під Харковом боєць почав стріляти під час сварки — що вирішив суд

14:04 Головком ЗС Ічкерії припустив, що буде з Кадировим без Путіна

13:47 На Запоріжжі ліквідували начштабу ЗС РФ — в ГУР показали відео

13:46 В Одесі провулок перейменували на честь художника Адольфа Лози

13:38 Сирський сказав, скільки цілей ворога було уражено БпЛА у грудні

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла