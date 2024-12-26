На фронті загинув поет-модерніст Олексій Безпальцев

Поет-модерніст та прозаїк Олексій Безпальцев. Фото: Facebook

На фронті загинув український поет-модерніст та прозаїк з Харкова Олексій Безпальцев. Хлопцю було 34 роки.

Про трагічну звістку повідомила культурна та правозахисна громадська організація PEN Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

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Олексій загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. До цього захисник понад рік тримав оборону на Покровському напрямку

Поет запам’ятався своїм шанувальникам емоційними виступами. Друзі розповідають, що Олексій був життєрадісним та обожнював поезію та активне дозвілля.

Помер прозаїк Олексій Безпальцев. Фото: facebook.com/penclubua

"Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду — Олексій "Шляпа" Безпальцев", — написав про нього один зі знайомих.

Нагадаємо, раніше ми писали, як загинула сестра співака MELOVIN. Також ми розповідали, що швейцарська спортсменка Софі Хедігер загинула внаслідок сходження лавини.