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На войне погиб известный поэт

26 декабря 2024 10:21
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
На фронте погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев
Поэт-модернист и прозаик Алексей Беспальцев. Фото: Facebook
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

На фронте погиб украинский поэт-модернист и прозаик из Харькова Алексей Безпальцев. Парню было 34 года.

О трагическом известии сообщила культурная и правозащитная общественная организация PEN Ukraine на своей странице в Facebook.

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Алексей погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области. До этого защитник больше года держал оборону на Покровском направлении.

Поэт запомнился своим поклонникам эмоциональными выступлениями. Друзья рассказывают, что Алексей был жизнерадостным и обожал поэзию и активный досуг.

На фронте погиб Алексей Беспальцев
Умер прозаик Алексей Беспальцев. Фото: facebook.com/penclubua

"Он был веселым и энергичным. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда — Алексей "Шляпа" Беспальцев", — написал о нем один из знакомых.

Напомним, ранее мы писали, как погибла сестра певца MELOVIN. Также мы рассказывали, что швейцарская спортсменка Софи Хедигер погибла в результате схода лавины.

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10:28 Авиакатастрофа в Актау – самолет могли сбить с российской ЗРК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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