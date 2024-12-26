На фронте погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев

Поэт-модернист и прозаик Алексей Беспальцев. Фото: Facebook

На фронте погиб украинский поэт-модернист и прозаик из Харькова Алексей Безпальцев. Парню было 34 года.

О трагическом известии сообщила культурная и правозащитная общественная организация PEN Ukraine на своей странице в Facebook.

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Алексей погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области. До этого защитник больше года держал оборону на Покровском направлении.

Поэт запомнился своим поклонникам эмоциональными выступлениями. Друзья рассказывают, что Алексей был жизнерадостным и обожал поэзию и активный досуг.

Умер прозаик Алексей Беспальцев. Фото: facebook.com/penclubua

"Он был веселым и энергичным. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда — Алексей "Шляпа" Беспальцев", — написал о нем один из знакомых.

Напомним, ранее мы писали, как погибла сестра певца MELOVIN. Также мы рассказывали, что швейцарская спортсменка Софи Хедигер погибла в результате схода лавины.