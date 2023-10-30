На защитницу Украины Евгению Эмеральд было совершено покушение

Снайперша Евгения Эмеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya

Защитница Украины, снайперша Евгения Эмеральд, более известная как "Жанна д'Арк", сообщила о первом покушении на нее. Она обвиняет военнослужащего Евгения Стипанюка, с которым разводится, а также его компаньонов.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Покушение на Эмеральд

Евгения сообщила, что ее муж Евгений Стипанюк, от которого в апреле этого года она родила дочь Афину, вместе с сообщниками сделали первую попытку убить известную защитницу.

"Вчера (29.10.2023. — Ред.) Стипанюк и его компашка пытались совершить первое покушение на убийство на меня и моего охранника. Подробности рассказывать вам я не буду. С нами все хорошо. Также уже все на экспертизе, заявления написаны. Просто люди, чтобы вы понимали — это цена правды. Но мы боремся и не остановимся. Мы поборем это зло", — шокировала заявлением Эмеральд.

Евгения Эмеральд сообщила о покушении на нее. Скриншоты: Instagram/emerald.evgeniya

Также Евгения анонсировала журналистское расследование в программе "Говорить вся країна" с Алексеем Сухановым. Два эпизода выходят уже в эти дни, в начале недели. Эмеральд также сообщила, что на ее автомобиле был найден GPS-трекер.

Евгения Эмеральд сообщила о слежке. Скриншоты: Instagram/emerald.evgeniya

Напомним, ранее мы писали, что Эмеральд пришла к Суханову и прошла тест на детекторе лжи. Также мы рассказывали, что супруг Евгении Эмеральд впервые прокомментировал скандальные обвинения супруги.