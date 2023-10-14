Дорофєєва прокоментувала документальний серіал про Девіда Бекхема

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Напередодні на стримінговій платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Бекхем" про життя відомого британського футболіста, бізнесмена Девіда Бекхема. В зйомках також взяла участь і його дружина, дизайнерка, колишня учасниця гурту Spice Girls, Вікторія. Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) подивилась шоу.

В сторіз свого Instagram 33-річна співачка поділилась враженнями від серіалу.

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У чотирисерійному шоу Бекхем відверто розповів про свої невдачі. Наприклад, на ньому дуже сильно далася взнаки історія, коли він отримав червону картку на Чемпіонаті світу з футболу 1998 року. Після цього інциденту Девід не міг їсти та спати.

Співачка подивилась всі епізоди документального серіалу і залишилась в захваті від головного героя.

"Дуже потужний док. Неймовірна реальна історія життя. Крутий мужик. крута сім’я. Не знаю, як йому вистачило сил і мудрості не зійти з глузду", — написала Надя.

В кінці своєї рецензії Дорофєєва поставила смайлики. А допис доповнила одним з постерів документального серіалу, на якому зображено маленького Девіда.

Постер документального серіалу про Девіда Бекхема. Фото: Netflix

Нагадаємо, раніше ми писали, як клан Бекхемів у повному складі сяяв на червоній доріжці прем'єри нового серіалу. Також ми розповідали, що Девід Бекхем присоромив дружину під час інтерв'ю.