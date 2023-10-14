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Дорофєєва прокоментувала документальний серіал про Девіда Бекхема

14 жовтня 2023 20:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дорофєєва прокоментувала документальний серіал про Девіда Бекхема
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні на стримінговій платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Бекхем" про життя відомого британського футболіста, бізнесмена Девіда Бекхема. В зйомках також взяла участь і його дружина, дизайнерка, колишня учасниця гурту Spice Girls, Вікторія. Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) подивилась шоу. 

В сторіз свого Instagram 33-річна співачка поділилась враженнями від серіалу. 

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Дорофєєва про серіал 

У чотирисерійному шоу Бекхем відверто розповів про свої невдачі. Наприклад, на ньому дуже сильно далася взнаки історія, коли він отримав червону картку на Чемпіонаті світу з футболу 1998 року. Після цього інциденту Девід не міг їсти та спати. 

Співачка подивилась всі епізоди документального серіалу і залишилась в захваті від головного героя. 

"Дуже потужний док. Неймовірна реальна історія життя. Крутий мужик. крута сім’я. Не знаю, як йому вистачило сил і мудрості не зійти з глузду", — написала Надя.

В кінці своєї рецензії Дорофєєва поставила смайлики. А допис доповнила одним з постерів документального серіалу, на якому зображено маленького Девіда. 

Бекхем Netflix
Постер документального серіалу про Девіда Бекхема. Фото: Netflix

Нагадаємо, раніше ми писали, як клан Бекхемів у повному складі сяяв на червоній доріжці прем'єри нового серіалу. Також ми розповідали, що Девід Бекхем присоромив дружину під час інтерв'ю.

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