Надя Дорофеева показала беспорядок в квартире и поцелуи с любимым

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: nstagram.com/misha_katsurin

У Нади Дорофеевой продолжается большой тур по Украине. Звезда призналась, что не успевает даже убрать дома из-за насыщенного графика. А еще не видится с любимым Михаилом Кацуриным по несколько месяцев.

Домашней атмосферой и трогательными снимками с любимым певица поделилась в Instagram.

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Надя Дорофеева путешествует с большим туром по городам Украины. Только вчера она вернулась из Ужгорода, а уже завтра выступает в Ровно. Звезда показала беспорядок, который сейчас преобладает в ее квартире и призналась, что совсем не успевает убрать.

Скриншот со сторис в Instagram: nadyadorofeeva

"Дома трэш после начала тура", — написала певица в сторис.

Между тем, ее парень Миша Кацурин опубликовал романтическое фото, на котором целует любимую. Он признался, что из-за тура у Нади не хватает времени и на него.

Когда "целую, я на работу" означает "я поехала в тур, увидимся через 2 месяца", — пошутил ресторатор в публикации.

Хотя на последнем концерте Нади в Ужгороде Кацурин присутствовал и поддерживал звезду из концертного зала. Дорофеева даже посвятила ему исполнение песни "Щоб не було".

Скриншот со сторис в Instagram: sulymenko.olexandra

Скриншот со сторис в Instagram: sulymenko.olexandra

Однако, по всей видимости, дальше в тур Нади Михаил Кацурин с ней не едет.

Напомним, Дорофеева прокомментировала самые громкие слухи после развода с Дантесом.

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