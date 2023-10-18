Надя Дорофеева показала беспорядок в квартире и поцелуи с любимым
У Нади Дорофеевой продолжается большой тур по Украине. Звезда призналась, что не успевает даже убрать дома из-за насыщенного графика. А еще не видится с любимым Михаилом Кацуриным по несколько месяцев.
Домашней атмосферой и трогательными снимками с любимым певица поделилась в Instagram.
Поделилась личным
Надя Дорофеева путешествует с большим туром по городам Украины. Только вчера она вернулась из Ужгорода, а уже завтра выступает в Ровно. Звезда показала беспорядок, который сейчас преобладает в ее квартире и призналась, что совсем не успевает убрать.
"Дома трэш после начала тура", — написала певица в сторис.
Между тем, ее парень Миша Кацурин опубликовал романтическое фото, на котором целует любимую. Он признался, что из-за тура у Нади не хватает времени и на него.
Когда "целую, я на работу" означает "я поехала в тур, увидимся через 2 месяца", — пошутил ресторатор в публикации.
Хотя на последнем концерте Нади в Ужгороде Кацурин присутствовал и поддерживал звезду из концертного зала. Дорофеева даже посвятила ему исполнение песни "Щоб не було".
Однако, по всей видимости, дальше в тур Нади Михаил Кацурин с ней не едет.
Напомним, Дорофеева прокомментировала самые громкие слухи после развода с Дантесом.
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