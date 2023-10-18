Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Надя Дорофеева показала беспорядок в квартире и поцелуи с любимым arrow

Надя Дорофеева показала беспорядок в квартире и поцелуи с любимым

18 октября 2023 12:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Надя Дорофеева показала беспорядок в квартире и поцелуи с любимым
Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: nstagram.com/misha_katsurin
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

У Нади Дорофеевой продолжается большой тур по Украине. Звезда призналась, что не успевает даже убрать дома из-за насыщенного графика. А еще не видится с любимым Михаилом Кацуриным по несколько месяцев.

Домашней атмосферой и трогательными снимками с любимым певица поделилась в Instagram.

Читайте также:

Поделилась личным

Надя Дорофеева путешествует с большим туром по городам Украины. Только вчера она вернулась из Ужгорода, а уже завтра выступает в Ровно. Звезда показала беспорядок, который сейчас преобладает в ее квартире и призналась, что совсем не успевает убрать.

 

Надя Дорофеева сторис
Скриншот со сторис в Instagram: nadyadorofeeva

"Дома трэш после начала тура", — написала певица в сторис.

Между тем, ее парень Миша Кацурин опубликовал романтическое фото, на котором целует любимую. Он признался, что из-за тура у Нади не хватает времени и на него.

 

Когда "целую, я на работу" означает "я поехала в тур, увидимся через 2 месяца", — пошутил ресторатор в публикации.

Хотя на последнем концерте Нади в Ужгороде Кацурин присутствовал и поддерживал звезду из концертного зала. Дорофеева даже посвятила ему исполнение песни "Щоб не було".

 

Надя Дорофеева концерт
Скриншот со сторис в Instagram: sulymenko.olexandra
Скриншот со сторис в Instagram: sulymenko.olexandra

Однако, по всей видимости, дальше в тур Нади Михаил Кацурин с ней не едет.

Напомним, Дорофеева прокомментировала самые громкие слухи после развода с Дантесом.

Также мы писали, что Дорофеева прокомментировала документальный сериал о Дэвиде Бекхэме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме