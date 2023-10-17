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Дорофєєва прокоментувала найгучніші чутки після розлучення з Дантесом

17 жовтня 2023 11:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як розлучення з Дантесом вплинуло на життя Дорофєєвої — дуже багато чуток
Співачка Надя Дорофєєва під час інтерв'ю у Києві. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка, колишня солістка гурту "Время и Стекло" і тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва висловилася про чутки навколо себе. Зокрема, відома артистка прокоментувала розлучення з Володимиром Дантесом і реакцію людей на цю подію.

Інтерв’ю на цю тему Надя Дорофєєва дала на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Чутки про життя співачки

Колишня учасниця відомого поп-гурту "Время и Стекло", який нещодавно розпався, розповіла, що її шокувало. Вона висловилася про те, що про неї говорили люди, коли вона розлучилася з Володимиром Дантесом, і якою її раніше вважали.

"Дуже багато нісенітниці неправдивої! Я була шокована тим, коли сталося розлучення. Боже, що там тільки не писали, не придумували. Дуже багато брехні. Про мене завжди казали: "Боже, Надя нескандальна взагалі. І тут на тобі, розлучилася!". Дійсно, дуже багато нісенітниці писали", — висловилася Надя Дорофєєва.

Надя Дорофеева
Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, вона прокоментувала чутки стосовно того, що в неї нібито роман з якимось олігархом. Крім того, тренерка вокального шоу "Голос країни" висловилася і щодо чуток про її вагітність. 

"Я не розумію, як це люди створюють, цікаво, що люди вірять в це. Я зрозуміла, що треба якось реагувати, жартувати, викладати, що я сміюсь. Це як чутки про вагітність, я не знаю, звідки вони беруться. А я люблю їсти, я багато їм", — також заявила українська співачка.

Розлучення з Дантесом і стосунки з Кацуріним

У 2022 році українська співачка Надя Дорофєєва розлучилася з артистом Володимиром Дантесом, з яким вона була у шлюбі з 2015 року. Після цієї події шанувальники артистки буквально змінили свою думку і почали її серйозно хейтити через це.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес на зйомках шоу "Орел і Решка" два роки тому. Фото: скриншот з YouTube

І все б нічого, якби співачка не вийшла заміж за друга сім’ї, ресторатора Михайла Кацуріна. Через таку ситуацію Дорофєєву почали засуджувати та навіть жартувати через це. А не так давно Кацурін розмістив фото, де показав поцілунок з Дорофєєвою у відвертому вбранні.

"Не відривався би не на секунду", — підписав фото Михайло Кацурін.

Публікація зі сторінки Михайла Кацуріна
Співачка Надя Дорофєєва зі своїм коханим Михайлом Кацуріним. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе у дивному образі.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Надя Дорофєєва відмовилася працювати з європейським лейблом. 

Також ми повідомляли про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва натякнула на нову пісню.

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