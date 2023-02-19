Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, погибшего на войне: видео

Надя Дорофеева приехала в родной город погибшего героя

Украинская певица Надя Дорофеева исполнила последнюю волю своего поклонника, комбата 72-й бригады Андрея Верхогляда. Исполнительница приняла участие во вручении посмертному защитнику звания подполковника.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Песня, которая помогала воевать

Как отмечается в сюжете, при жизни военный постоянно шутил, что хочет, чтобы погоны ему вручила певица Надя Дорофеева. Командир пехотинцев рассказывал семье, что именно под одну из ее песен ему лучше удается бить врага.

По словам жены украинского защитника, уже во время полномасштабного вторжения мужчина рассказал ей о примете перед боем.

"Есть у нас на войне одна штука. Намечается бой, колонна идет, мы смотрим клип Нади Дорофеевой "Горит". "Горит русня", оно под это подходило. Послушали "Горит" и бой будет классный, все будет четко", — пересказала она слова мужа.

Последняя воля героя

Андрей Верхогляд в 72-й бригаде имени черных запорожцев дослужился до командира батальона. На 27-й день рождения Андрею друзья организовали поздравление от певицы. Первое, чем он похвастался, это поздравление от Нади Дорофеевой.

Тогда он придумал и рассказал друзьям, как именно будет получать очередное воинское звание: "Я уже шучу, с пацанами шутим, что когда мне будут вручать подполковника, то она будет мне вручать погоны", — говорил тогда военный.

Майор Верхогляд погиб в июне 2022-го, но в январе этого года ему присвоили звание подполковника. Семья не забыла желания Андрея и решила, а вдруг певица согласится вручить погоны.

О завещании героя Надежде Дорофеевой рассказали журналисты. И певица сразу согласилась. Исполнительница приехала в Звягель — родной город Андрея. Там она познакомилась с его семьей, также там состоялась церемония вручения посмертно звания подполковника.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева стала послом службы розыска детей "Магнолия".