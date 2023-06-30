"Надувна лялька": новоспечену "Міс Москва" висміяли в соцмережах

"Міс Москва 2023" Ангеліна Бреженська. Фото: Google

В столиці країни "болот" пройшов конкурс краси "Міс Москва 2023". Переможницею стала 25-річна модель та телеведуча Ангеліна Бреженська. Але далеко не всі, навіть в Росії, оцінили вибір журі.

Новини.LIVE розкаже про реакцію соцмереж на перемогу "зробленої" моделі.

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Рішення суддів викликало обурення в мережі. Користувачі соцмереж не оцінили не лише промову переможниці, а й її зовнішність. Ангеліну критикують через велику кількість пластичних операцій і косметологічних процедур. А також за надмірне використання фотошопу.

"Міс Москва 2023" Ангеліна Бреженська. Скриншот: Instagram/brejenskaya

"Міс Москва 2023" Ангеліна Бреженська. Фото: Instagram/brejenskaya

А що, зараз виграє той, у кого краще хірург та косметолог?

Яка це красуня. Один силікон, груди пришиті, брови намальовані, волосся як синтетика

Надувна лялька. "Міс Москва", ганьба

У 25 років виглядати як за 30 — це, звичайно, потужно. Боюся уявити, що буде далі

Скриншот: Twitter/wisenpeace

Скриншот: Twitter/Capo5_24

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Таїланді обрали найгарнішу у світі жінку-трансгендера. Також ми розповідали, що "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж.