"Надувная кукла": новоиспеченную "Мисс Москва" высмеяли в соцсетях
В столице страны "болот" прошел конкурс красоты "Мисс Москва 2023". Победительницей стала 25-летняя модель и телеведущая Ангелина Бреженская. Но далеко не все, даже в России, оценили выбор жюри.
Новини.LIVE расскажет о реакции соцсетей на победу "сделанной" модели.
Красота по-русски
Решение судей вызвало негодование в сети. Пользователи соцсетей не оценили не только речь победительницы, но и ее внешность. Ангелина критикуют из-за большого количества пластических операций и косметологических процедур. А также за чрезмерное использование фотошопа.
- А что, сейчас выиграет тот, у кого лучше хирург и косметолог?
- Какая это красотка. Один силикон, грудь пришита, брови нарисованы, волосы как синтетика
- Надувная кукла. "Мисс Москва", позор
- В 25 лет выглядеть как за 30 — это, конечно, мощно. Боюсь представить, что будет дальше
Напомним, ранее мы писали, что в Таиланде выбрали самую красивую в мире женщину-трансгендера. Также мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж.