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"Надувная кукла": новоиспеченную "Мисс Москва" высмеяли в соцсетях

30 июня 2023 16:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Надувная кукла": новоиспеченную "Мисс Москва" высмеяли в соцсетях
"Мисс Москва 2023" Ангелина Бреженская. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В столице страны "болот" прошел конкурс красоты "Мисс Москва 2023". Победительницей стала 25-летняя модель и телеведущая Ангелина Бреженская. Но далеко не все, даже в России, оценили выбор жюри.

Новини.LIVE расскажет о реакции соцсетей на победу "сделанной" модели.

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Решение судей вызвало негодование в сети. Пользователи соцсетей не оценили не только речь победительницы, но и ее внешность. Ангелина критикуют из-за большого количества пластических операций и косметологических процедур. А также за чрезмерное использование фотошопа.

"Мисс Москва 2023" Ангелина Бреженская. Скриншот: Instagram/brejenskaya
"Мисс Москва 2023" Ангелина Бреженская. Фото: Instagram/brejenskaya
  • А что, сейчас выиграет тот, у кого лучше хирург и косметолог?
  • Какая это красотка. Один силикон, грудь пришита, брови нарисованы, волосы как синтетика
  • Надувная кукла. "Мисс Москва", позор
  • В 25 лет выглядеть как за 30 — это, конечно, мощно. Боюсь представить, что будет дальше
Скриншот: Twitter/wisenpeace
Скриншот: Twitter/Capo5_24

Напомним, ранее мы писали, что в Таиланде выбрали самую красивую в мире женщину-трансгендера. Также мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж.

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