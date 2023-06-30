"Надувная кукла": новоиспеченную "Мисс Москва" высмеяли в соцсетях

"Мисс Москва 2023" Ангелина Бреженская. Фото: Google

В столице страны "болот" прошел конкурс красоты "Мисс Москва 2023". Победительницей стала 25-летняя модель и телеведущая Ангелина Бреженская. Но далеко не все, даже в России, оценили выбор жюри.

Новини.LIVE расскажет о реакции соцсетей на победу "сделанной" модели.

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Решение судей вызвало негодование в сети. Пользователи соцсетей не оценили не только речь победительницы, но и ее внешность. Ангелина критикуют из-за большого количества пластических операций и косметологических процедур. А также за чрезмерное использование фотошопа.

"Мисс Москва 2023" Ангелина Бреженская. Скриншот: Instagram/brejenskaya

"Мисс Москва 2023" Ангелина Бреженская. Фото: Instagram/brejenskaya

А что, сейчас выиграет тот, у кого лучше хирург и косметолог?

Какая это красотка. Один силикон, грудь пришита, брови нарисованы, волосы как синтетика

Надувная кукла. "Мисс Москва", позор

В 25 лет выглядеть как за 30 — это, конечно, мощно. Боюсь представить, что будет дальше

Скриншот: Twitter/wisenpeace

Скриншот: Twitter/Capo5_24

Напомним, ранее мы писали, что в Таиланде выбрали самую красивую в мире женщину-трансгендера. Также мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж.