"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж: перше фото

Представниця від України на конкурсі "Міс Всесвіт-2023", модель Вікторія Апанасенко

Представниця від України на конкурсі "Міс Всесвіт-2023", модель Вікторія Апанасенко з міста Чернігів, вийшла заміж. Пара відгуляла весілля ще три дні тому, утім красуня поділилася радісною новиною лише зараз.

Першу фотографію в статусі дружини Апанасенко опублікувала у своєму Instagram.

Подробиці

В середині лютого модель повідомила, що прийняла пропозицію руки та серця від свого коханого. Зараз же 28-річна Апанасенко опублікувала фото зі своїм весільним букетом та обручкою чоловіка.

У коментарях Вікторію привітали президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова, акторка Наталка Денисенко, співачка Діана Глостер, "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Субота, “Міс Україна Всесвіт 2014” Діана Гаркуша та інші знаменитості.

Про "Міс Україна Всесвіт-2022"

Вікторія закінчила психологічний факультет Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота". Також навчалася в Національному університеті "Чернігівська політехніка". У 2016 році знялась у документальному фільмі "Закон Магнітського. За лаштунками", а 2019 року в комедійному серіалі "Королі палат". Займається волонтерською діяльністю і хоче й надалі присвятити своє життя соціальній роботі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко зізналась, чи робила вона пластичні операції та на які процедури наважилась. Також ми писали, що костюм українки Вікторії Апанасенко став переможцем на "Міс Всесвіт".