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Нагадує потойбічний портал — Біллі Айліш похизувалася новим тату

19 жовтня 2023 09:59
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Нагадує потойбічний портал — Біллі Айліш похизувалася новим тату
Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

21-річна епатажна співачка Біллі Айліш продемонструвала прихильникам нове татуювання. Воно, здається, стало найепатажнішим з усіх попередніх тату зірки. 

Фото малюнку на тілі Айліш показала в Instagram

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Біллі Айліш відома своїм епатажним стилем, любить прикрашати своє тіло татуюваннями, переважно великими.

 

Своє перше тату Біллі зробила у 18 років, наступного дня після церемонії "Греммі". Співачка набила на грудях власне ім'я "Eilish" у готичному стилі. Татуювання знаходиться у майже інтимному місці — між грудей співачки. 

 

Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish

Чорний дракон на правому стегні став другим татуюванням співачки. Не дивно, що Біллі обрала зображення дракона, який символізує силу та могутність. Співачка неодноразово говорила, що для неї дуже важливо не боятися самовиражатися і завжди залишатися собою. 

 

Найулюбленіше татуювання зірки — три казкові феї на її лівій руці. Джерелом для натхнення стали персонажі улюбленої книги дитинства співачки.

 

сторіс Біллі Айліш
Скриншот зі сторіс instagram.com/billieeilish

Останнє тату Біллі стало найнезвичнішим з усіх. На всю спину співачка набила незвичний візерунок, значення якого не пояснила. Прихильники у коментарях почали здогадуватися, що можливо це потойбічний портал, дехто подумав, що це незграбний малюнок дитини чи навіть замасковане поранення. 

 

тату Біллі Айліш
Нове тату Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish

Проте багатьом сподобалася задумка співачки, адже також її нове татуювання нагадує сучасне мистецтво. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Біллі Айліш вперше показала татуювання на пікантному місці.
Також ми розповідали, що Дуа Ліпа, Нікі Мінаж, Біллі Айліш та інші зірки з'явилися на прем'єрі фільму "Барбі".

 

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