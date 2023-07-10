Дуа Ліпа, Нікі Мінаж, Біллі Айліш та інші зірки на прем'єрі фільму "Барбі": фото

Прем'єра фільму "Барбі" в Лос-Анджелесі. Фото: Google

Вже наступного тижня, 20 липня, у світовий прокат, вийде довгоочікуваний романтичний комедійний фільм "Барбі". Виконавці головних ролей, голлівудські зірки Марго Роббі та Раян Ґослінґ, вже відвідали не одну допрем’єрну вечірку з нагоди виходу майбутнього фільму. Але саме світова прем’єра "Барбі" в Лос-Анджелесі викликала ажіотаж серед знаменитостей.

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В стрічці кінокомпанії Warner Bros. з бюджетом в 100 млн доларів окрім головних Барбі та Кена з'являться й інші персонажі. В них перевтілилися співачка Дуа Ліпа, зірка серіалу "Статеве виховання" Емма Макі, Вілл Феррелл, а також Гелен Міррен та інші голлівудські зірки.

Тож не дивно, що більшість з них прийшли на прем'єру. Наприклад, Дуа Ліпа вразила гостей прем’єри відвертим образом без бюстгальтера. Марго Роббі, на відміну від більшості зірок, обрала чорну сукню та мінімізувала наявність рожевого серед аксесуарів.

Прем’єру в серці Голлівуду проігнорував співавтор фільму та партнер режисерки Грети Гервіг, Ной Баумбах. Він активно підтримує страйк сценаристів у США і сподівається, що таким чином кінопродюсери зроблять висновки щодо його відсутності на червоній доріжці.

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Співачка Дуа Ліпа. Фото: Reuters

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

Співачка Нікі Мінаж. Фото: Reuters

Співачка Ейва Макс. Фото: Reuters

Актор Раян Ґослінґ. Фото: Reuters

Актор Раян Ґослінґ. Фото: Reuters

Модель plus-size Ешлі Грехем. Фото: Reuters

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