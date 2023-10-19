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Напоминает потусторонний портал — Билли Айлиш похвасталась новой татуировкой

19 октября 2023 09:59
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Напоминает потусторонний портал — Билли Айлиш похвасталась новой татуировкой
Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

21-летняя эпатажная певица Билли Айлиш продемонстрировала поклонникам новую татуировку. Она, кажется, стала самой эпатажной из всех предыдущих.

Фото рисунка на теле Айлиш показала в Instagram.

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Билли Айлиш известна своим эпатажным стилем и любит украшать свое тело татуировками, преимущественно большими.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Свою первую тату Билли сделала в 18 лет, на следующий день после церемонии "Грэмми". Певица набила имя "Eilish" в готическом стиле. Татуировка находится в почти интимном месте — между грудью певицы.

 

Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish

Черный дракон на правом бедре стал второй татуировкой певицы. Неудивительно, что Билли выбрала изображение дракона, символизирующего силу и могущество. Певица не раз говорила, что для нее очень важно не бояться самовыражаться и всегда оставаться собой.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Самая любимая татуировка звезды — три сказочных феи на ее левой руке. Источником для вдохновения стали персонажи любимой книги детства певицы.

 

сторис Билли Айлиш
Скриншот со страниц instagram.com/billieeilish

Последнее тату Билли стало самым необычным из всех. Во всю спину певица набила необычный узор, значение которого не объяснила. Поклонники в комментариях начали догадываться, что, возможно, это потусторонний портал. Некоторые подумали, что это неуклюжий рисунок ребенка или даже замаскированное ранение.

 

тату Билли Айлиш
Новый тату Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish

Однако многим понравилась задумка певицы, ведь ее новая татуировка напоминает современное искусство.

Напомним, ранее мы писали, что Билли Айлиш впервые показала татуировку на пикантном месте.
Также мы рассказывали, что Дуа Липа, Ники Минаж, Билли Айлиш и другие звезды появились на премьере фильма Барби.

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