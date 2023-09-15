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Найдикіша фотосесія: дочка Мілли Йовович постала у вражаючих образах

15 вересня 2023 16:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Найдикіша фотосесія: дочка Мілли Йовович постала у вражаючих образах
Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька Мілли Йовович, Евер Андерсон, робить кар'єру у ролі моделі. Дівчина знялась для глянцю The Pop.

Фото Евер запостила в соціальній мережі.

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Евер у фотосесії постала в кількох кардинально протилежних луках: яскравий макіяж, жіночні сукні, перука змінили її до невпізнанності.

 

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

"Це була найдикіша та найкрутіша фотосесія у житті!" — прокоментувала фотосесію Евер і подякувала команді за роботу.

Вперше Евер побачили в ролі Наташі Романофф у фільмі "Чорна вдова", а нещодавно — як Венді Дарлінг у картині "Пітер Пен". Молода актриса у віці лише 9 років знялася для обкладинки Vogue Bambini. Кілька років потому вона була музою модного показу Miu Miu осінь/зима 2023-2024. А нещодавно дебютувала з мамою на Венеційському кінофестивалі.

Раніше Мілла Йовович з 15-річною дочкою приміряла казкові сукні від бренду Rodarte. У вбранні з весняної колекції актора з дочкою мали вигляд справжніх принцес: яскраві кольори, неймовірне оздоблення та оригінальні кольори.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у сяючій сукні затьмарила Ніколь Кідман та голлівудських дів на званій вечері.

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