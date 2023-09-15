Найдикіша фотосесія: дочка Мілли Йовович постала у вражаючих образах
Донька Мілли Йовович, Евер Андерсон, робить кар'єру у ролі моделі. Дівчина знялась для глянцю The Pop.
Фото Евер запостила в соціальній мережі.
Яскраві образи зіркової доньки
Евер у фотосесії постала в кількох кардинально протилежних луках: яскравий макіяж, жіночні сукні, перука змінили її до невпізнанності.
"Це була найдикіша та найкрутіша фотосесія у житті!" — прокоментувала фотосесію Евер і подякувала команді за роботу.
Вперше Евер побачили в ролі Наташі Романофф у фільмі "Чорна вдова", а нещодавно — як Венді Дарлінг у картині "Пітер Пен". Молода актриса у віці лише 9 років знялася для обкладинки Vogue Bambini. Кілька років потому вона була музою модного показу Miu Miu осінь/зима 2023-2024. А нещодавно дебютувала з мамою на Венеційському кінофестивалі.
Раніше Мілла Йовович з 15-річною дочкою приміряла казкові сукні від бренду Rodarte. У вбранні з весняної колекції актора з дочкою мали вигляд справжніх принцес: яскраві кольори, неймовірне оздоблення та оригінальні кольори.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у сяючій сукні затьмарила Ніколь Кідман та голлівудських дів на званій вечері.